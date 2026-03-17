Nie żyje mama Jacka White’a. Muzyk podzielił się wzruszającym wpisem 

2026.03.17

Jack White podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej matki, Teresa Gillis, w wieku 95 lat. Artysta opublikował wzruszający wpis na Instagramie, w którym wspomina jej miłość, poświęcenie i wpływ na rodzinę.

White podkreślił, że Gillis była „Świętą” i codziennie modliła się za każdego, kogo spotkała. Uwielbiała piosenkę Don’t Fence Me In, układanki i dobre polskie jedzenie.

„Uśmiechała się i śmiała tak dużo, zwłaszcza w tych ostatnich dniach z rodziną, która będzie za nią bardzo tęsknić” – napisał muzyk.

Bliska więź i wspólne chwile

Artysta wspominał, że on i jego matka mieli szczególną więź, ponieważ oboje byli jednymi z najmłodszych dziećmi w rodzinach, w których było po dziesięcioro rodzeństwa. Gillis była matką dziesięciorga dzieci, a Jack White był siódmym synem. White wielokrotnie oddawał hołd matce podczas koncertów w Detroit, nawet zapraszając ją na scenę w 2018 roku podczas występu w Little Caesars Arena, by zaśpiewała z nim Hotel Yorba.

Muzyk opowiadał również anegdoty o jej trosce i poczuciu humoru. W styczniu, tuż przed swoimi 95. urodzinami, Teresa Gillis zadzwoniła do niego przez FaceTime, żartując w trakcie burzy lodowej, aby upewnić się, że dba o starszych ludzi.

Dziedzictwo i wpływ Teresy Gillis

Jack White podkreślał, że to jego matka ukształtowała jego etykę pracy i determinację. Jej życie jako matki dziesięciorga dzieci, pracownicy Archidiecezji Detroit i osoby pełnej miłości oraz radości pozostawia niezatarte wspomnienie dla całej rodziny i fanów artysty.

„Naprawdę już takich ludzi się nie robi, i jak śpiewał George Jones: ‚Kto wypełni ich buty?’” – dodał White.

 

