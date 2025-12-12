Nie żyje Magda Umer – ikona polskiej sceny miała 76 lat

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

Magda Umer, jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej i kulturalnej, zmarła w wieku 76 lat. Informację o śmierci artystki potwierdził w rozmowie z Onetem jej impresariat, a w mediach społecznościowych pojawiło się wzruszające pożegnanie od jej bliskich: „Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek”.

Wyjątkowy głos polskiej kultury

Magda Umer przez dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej piosenki literackiej i poezji śpiewanej. Zasłynęła jako piosenkarka, reżyserka, scenarzystka, dziennikarka i aktorka, a jej twórczość stanowiła unikatowe połączenie delikatności, melancholii i poetyckiej wrażliwości.

Była też aktywną członkinią Rady Polskiej Fundacji Muzycznej, angażując się w rozwój polskiego środowiska artystycznego.

Początki kariery i najważniejsze sukcesy

Urodzona 9 października 1946 r. w Warszawie, Magda Umer rozpoczęła karierę pod koniec lat 60., występując w kabaretach studenckich, m.in. w klubie Stodoła. W 1969 r. jej występ na Zimowej Giełdzie Piosenki z utworem „Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, to się mylisz” otworzył jej drogę na KFPP w Opolu, gdzie zdobyła wyróżnienie i uznanie publiczności.

W kolejnych latach wielokrotnie powracała na opolską scenę z utworami, które na stałe zapisały się w historii polskiej piosenki, m.in. „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie…” czy „O niebieskim pachnącym groszku”.

Była również autorką tekstów do kompozycji wykonywanych przez największe gwiazdy, w tym Marylę Rodowicz. Jej słowa do utworów takich jak „Osobno”, „Jest cudnie” czy „Łza na rzęsie mi się trzęsie” pozostają ważną częścią polskiej muzyki.

Bogata dyskografia i twórczość sceniczna

Magda Umer miała na koncie osiem albumów studyjnych. Debiutowała w 1972 r. płytą „Magda Umer”, a jej ostatnim premierowym wydawnictwem była „Bezsenna noc” z 2017 r., nagrana w duecie z Bogdanem Hołownią. Dyskografię zamykają „Kolędy” z tego samego roku.

Była również reżyserką jednego z najważniejszych koncertów w historii KFPP – „Zielono mi” z 1997 r., będącego hołdem dla Agnieszki Osieckiej, jej wieloletniej przyjaciółki.

Ostatnie miesiące życia artystki

Choć niemal do końca pozostawała aktywna scenicznie, latem 2025 r. zaczęły pojawiać się informacje o jej problemach zdrowotnych. W sierpniu odwołała zaplanowane recitale, a jej przedstawicielka potwierdziła wówczas, że artystka zmaga się z kłopotami zdrowotnymi. Ostatni wpis Magdy Umer w mediach społecznościowych pochodził z września 2025 r.

Odeszła jako artystka niezwykle ceniona, uwielbiana i stale obecna w świadomości publiczności. Jej twórczość pozostanie jednym z najważniejszych filarów polskiej piosenki literackiej.