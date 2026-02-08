CGM

Nie żyje Fred Smith, basista Blondie. Miał 77 lat

Fred był współzałożycielem Blondie

2026.02.08

Nie żyje Fred Smith, basista Blondie. Miał 77 lat

Fred Smith, legendarny basista i współzałożyciel zespołu Blondie, zmarł w wieku 77 lat po długiej chorobie. Informację o śmierci muzyka przekazał jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, Jimmy Rip. Przyczyna zgonu nie została jeszcze ujawniona.

Kariera w Blondie i wczesne lata

Fred Smith rozpoczął karierę muzyczną w zespole Angel And The Snake, który później przyjął nazwę Blondie. W grupie grał od 1974 roku, współtworząc brzmienie, które wkrótce stało się kultowe w świecie muzyki rockowej.

Smith odegrał kluczową rolę w kształtowaniu stylu zespołu i był ceniony za innowacyjne linie basowe oraz wyjątkowe wyczucie melodii. Jego talent inspirował wielu młodych muzyków, którzy śledzili rozwój sceny nowojorskiej lat 70.

Odejście do Television

Po kilku latach w Blondie, Fred Smith zdecydował się opuścić zespół, by dołączyć do Television – swojej ulubionej formacji muzycznej. Powodem decyzji była chęć rozwoju artystycznego oraz przekonanie, że Blondie przechodziło wówczas kryzys twórczy.

Jimmy Rip wspominał:

„Fred Smith był przez 46 lat nie tylko kolegą z zespołu, ale moim prawdziwym przyjacielem.”

Inne projekty i inspiracje

Muzyk współpracował także w projektach takich jak The Eve Moon Band czy nowojorska wersja Holly and The Italians. Jego wyjątkowy styl gry na basie i kontrapunkty były inspiracją dla wielu muzyków rockowych.

Smith pozostaje ikoną dla fanów zarówno Blondie, jak i sceny nowojorskiej lat 70. i 80., a jego wkład w muzykę rockową będzie pamiętany przez kolejne pokolenia.

