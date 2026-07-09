Nie żyje Bonnie Tyler. Legenda popu miała 75 lat

Bonnie Tyler, jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek w historii muzyki pop-rock, zmarła w wieku 75 lat. Artystka znana z takich przebojów jak „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” oraz „It’s a Heartache” odeszła w szpitalu w Portugalii po chorobie, z którą zmagała się w ostatnich miesiącach.

Bonnie Tyler zmarła w Portugalii

Informację o śmierci wokalistki przekazała jej rodzina oraz zespół za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej artystki.

W komunikacie poinformowano, że Bonnie Tyler niespodziewanie zmarła w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona.

Bliscy poprosili o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Problemy zdrowotne Bonnie Tyler

W maju 2026 roku artystka przeszła pilną operację jelit w Portugalii. Po zabiegu została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

Kilka tygodni później jej przedstawiciel przekazał, że wokalistka została wybudzona, jednak jej stan nadal był bardzo poważny i wymagała intensywnej opieki medycznej.

Bonnie Tyler – kariera pełna światowych hitów

Bonnie Tyler, której prawdziwe nazwisko brzmiało Gaynor Hopkins, urodziła się w Walii i dorastała w miejscowości Neath. Jej talent został odkryty przez łowcę talentów Rogera Bella podczas występu w klubie w Swansea.

Pierwszy singiel artystki, „Lost in France”, ukazał się w 1977 roku i rozpoczął jej międzynarodową karierę.

W tym samym roku Bonnie Tyler wydała utwór „It’s a Heartache”, który odniósł ogromny sukces, docierając między innymi do czwartego miejsca brytyjskiej listy singli oraz trzeciego miejsca zestawienia Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych.

„Total Eclipse of the Heart” największym przebojem Bonnie Tyler

Największy sukces w karierze Bonnie Tyler przyniosła piosenka „Total Eclipse of the Heart” wydana w 1983 roku.

Dramatyczna rockowa ballada autorstwa Jima Steinmana podbiła światowe listy przebojów i uczyniła Tyler pierwszą Walijką, która zdobyła pierwsze miejsce amerykańskiego zestawienia Billboard Hot 100.

Utwór otrzymał również nominację do nagrody Grammy i do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 80.

„Holding Out for a Hero” i kolejne sukcesy

Kolejnym wielkim hitem Bonnie Tyler była piosenka „Holding Out for a Hero”, również napisana przez Jima Steinmana. Utwór został wykorzystany między innymi na ścieżce dźwiękowej filmu „Footloose”, a później pojawił się także w animacji „Shrek 2”.

Wokalistka przez dekady pozostawała aktywna na scenie. W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, a w 2023 roku otrzymała odznaczenie MBE za zasługi dla muzyki.

Bonnie Tyler pozostawiła muzyczne dziedzictwo

W ostatnich latach artystka nadal występowała i nagrywała. W 2025 roku ukazała się klubowa wersja jej największego hitu „Total Eclipse of the Heart”, przygotowana przez Davida Guettę i Hypaton.

Oryginalna wersja utworu przekroczyła także miliard odtworzeń na platformie Spotify, potwierdzając ponadczasową popularność piosenki.

Bonnie Tyler pozostawiła po sobie niezwykły dorobek artystyczny i głos, który przez lata wyróżniał ją na tle innych wykonawców. Artystkę przeżył jej mąż Robert Sullivan, z którym była związana przez ponad 50 lat.