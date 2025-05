Nie wszystkim w Polsce podobał się występ Justyny Steczkowskiej

fot. YouTube

W Polsce pokutuje przekonanie, że Justyna Steczkowska zasłużyła na znacznie wyższe miejsce niż 14. w Konkursie Piosenki Eurowizji. Eksperci i celebryci od soboty przekonują, że Polka została skrzywdzona przez jury, które przyznało jej zaledwie 17 ze zdobytych łącznie 156 punktów. Cleo przekonywała, że Steczkowska zasłużyła na wyższe miejsce, krytykując przy okazji eurowizyjny punktowania.

– Dla wszystkich rozczarowanych głosowaniem na Eurowizji… Od lat powtarzam – Eurowizja rządzi się swoimi prawami i póki nie będą się liczyły tylko głosy widzów i publiki, to widzę, że to rozczarowanie i poczucie niesprawiedliwości będzie co roku – zwracała uwagę Cleo, która występując na Eurowizji z Donatanem także doświadczyła tego, że głosy widzów i ekspertów potrafią się mocno rozjeżdżać.

Wojciech Mann gorzko o występie Steczkowskiej

– Występ Justyny był znakomity. Ona zrobiła wszystko, żeby na Eurowizji wypaść jak najlepiej. Miała dobry utwór, znakomitą choreografię, świetną wizualizację, wygrała preselekcje w Polsce, potem jeździła po Europie i promowała ten utwór. W półfinale i finale wypadło to naprawdę oszałamiająco, światowo – to z kolei opinia Marka Sierockiego.

Okazuje się jednak, że nie wszystkim podobał się występ Justyny Steczkowskiej. Wojciech Mann nawiązał do niego, komentując wynik I tury wyborów prezydenckich. – Wygląda na to, że aby zdobyć bezwzględną większość głosów w Polsce, trzeba zawisnąć na linie nad smokiem i coś niezrozumiale zanucić. Taki mamy elektorat – napisał na facebookowym profilu Mann, łącząc oba ważne weekendowe wydarzenia.