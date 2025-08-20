Nie skipuj Marleya

fot. mat. pras.

W serwisach streamingowych pojawił się nowy singiel Skipa Marleya. „In Our Sight” ujrzało światło dzienne dzięki Tuff Gong International/Def Jam Recordings.

W podnoszącym na duchu utworze wyjątkowy, kołyszący wokal Skipa płynnie unosi się na klasycznym reggae’owym bicie autorstwa założyciela Black Chiney Sound, Supa Dupsa. Piosenka niesie motywujące przesłanie, którego kulminacją jest refren o hymnowym charakterze. Marley zapewnia: „Ramię w ramię – widzimy blask zwycięstwa / Musimy wciąż wierzyć / Nie przestawaj walczyć, dopóki nasze serca biją”.

Energia, inspiracja i pozytywne wibracje wypełniają „In Our Sight”, czyniąc z niego jeden z najmocniejszych utworów w dorobku Marleya. „Nie zniechęcaj się! Nie trać nadziei! Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki!” – podkreśla artysta, który jest wnukiem muzycznych ikon Boba i Rity Marleyów oraz synem nagrodzonej Grammy Cedelli Marley.

„Kiedy Skip wszedł tego dnia do studia, od razu poczuł muzykę i napisał piosenkę”

Znawcy gatunku natychmiast rozpoznają charakterystyczne gitarowe intro, które pierwotnie pojawiło się w „Love and Happiness” Ala Greena, a później zostało spopularyzowane na Jamajce przez takich producentów jak Niney The Observer czy Clement „Coxsone” Dodd, wplatających je w riddim „Westbound Train”, wykorzystany przez reggae’owe legendy – Dennisa Browna, Jacoba Millera, U-Roya czy Big Youtha.

– Kiedy Skip wszedł tego dnia do studia, od razu poczuł muzykę i napisał piosenkę – zdradził Kardinal Offishall, SVP A&R w Def Jam. – Skip Marley śpiewający na samplu Dennisa Browna to spełnienie marzeń każdego fana reggae – most łączący pokolenia w stylu 2025 – dodaje. Kolejnym międzypokoleniowym pomostem jest partia instrumentów dętych, zaczerpnięta z klasyka „Satta Massagana” grupy The Abyssinians, uznawanego za fundament roots reggae.