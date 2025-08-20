Szukaj
CGM

Nie skipuj Marleya

Artysta, producent i multiinstrumentalista Skip Marley prezentuje nowy singiel.

2025.08.20

opublikował:

Nie skipuj Marleya

fot. mat. pras.

W serwisach streamingowych pojawił się nowy singiel Skipa Marleya. „In Our Sight” ujrzało światło dzienne dzięki Tuff Gong International/Def Jam Recordings.

W podnoszącym na duchu utworze wyjątkowy, kołyszący wokal Skipa płynnie unosi się na klasycznym reggae’owym bicie autorstwa założyciela Black Chiney Sound, Supa Dupsa. Piosenka niesie motywujące przesłanie, którego kulminacją jest refren o hymnowym charakterze. Marley zapewnia: „Ramię w ramię – widzimy blask zwycięstwa / Musimy wciąż wierzyć / Nie przestawaj walczyć, dopóki nasze serca biją”.

Energia, inspiracja i pozytywne wibracje wypełniają „In Our Sight”, czyniąc z niego jeden z najmocniejszych utworów w dorobku Marleya. „Nie zniechęcaj się! Nie trać nadziei! Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki!” – podkreśla artysta, który jest wnukiem muzycznych ikon Boba i Rity Marleyów oraz synem nagrodzonej Grammy Cedelli Marley.

„Kiedy Skip wszedł tego dnia do studia, od razu poczuł muzykę i napisał piosenkę”

Znawcy gatunku natychmiast rozpoznają charakterystyczne gitarowe intro, które pierwotnie pojawiło się w „Love and Happiness” Ala Greena, a później zostało spopularyzowane na Jamajce przez takich producentów jak Niney The Observer czy Clement „Coxsone” Dodd, wplatających je w riddim „Westbound Train”, wykorzystany przez reggae’owe legendy – Dennisa Browna, Jacoba Millera, U-Roya czy Big Youtha.

Kiedy Skip wszedł tego dnia do studia, od razu poczuł muzykę i napisał piosenkę – zdradził Kardinal Offishall, SVP A&R w Def Jam. – Skip Marley śpiewający na samplu Dennisa Browna to spełnienie marzeń każdego fana reggae – most łączący pokolenia w stylu 2025 – dodaje. Kolejnym międzypokoleniowym pomostem jest partia instrumentów dętych, zaczerpnięta z klasyka „Satta Massagana” grupy The Abyssinians, uznawanego za fundament roots reggae.

Tagi


Popularne newsy

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje
NEWS

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej
NEWS

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości
NEWS

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
NEWS

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom
NEWS

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Skąd wzięła się ksywka Wilka?
NEWS

Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Polecane

CGM
Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Podejrzenia się sprawdziły.

1 godzinę temu

CGM
Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna rea ...

Co na to Mei?

2 godziny temu

CGM
Beata Kozidrak na dużym polskim festiwalu. Niespodzianka dla uczestników

Beata Kozidrak na dużym polskim festiwalu. Niespodzianka dla uczestnik ...

To będzie niezapomniany występ.

4 godziny temu

CGM
Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już dostępny

Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już do ...

W klipie wystąpił Mark Bowen z IDLES.

5 godzin temu

CGM
Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

"Nie wiem nawet, co się ze mną stało".

5 godzin temu

CGM
Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na s ...

Kiedy właściciele zorientowali się, do czego doszło, byli bardzo źli i podjęli radykalne kroki.

7 godzin temu