„Nie mam żadnego problemu z transpłciowymi osobami dorosłymi" – Nicki Minaj wyjaśnia swoje stanowisko w sprawie społeczności transpłciowej

"Od najmłodszych lat miałam przeczucie, że mam drugą misję do wykonania"

2026.02.04

Nicki Minaj wyraziła swoje poglądy na temat społeczności LGBTQ+, rozwiewając kontrowersje związane z jej wcześniejszymi wypowiedziami. W wywiadzie udzielonym Katie Miller Minaj jasno zaznaczyła, że popiera prawa dorosłych osób transpłciowych, jednocześnie podkreślając swoje obawy dotyczące dzieci i młodzieży.

Poparcie dla dorosłych osób transpłciowych

Minaj powiedziała:

„Nie mam żadnego problemu z transpłciowymi osobami dorosłymi. Uważam, że dorośli powinni mieć pełne prawo do podejmowania własnych decyzji. Nie obchodzi mnie to, dopóki są pełnoletni.”

Raperka zwróciła uwagę, że jej wcześniejsze komentarze dotyczące młodzieży dotyczyły hipotetycznej sytuacji, w której jej 17-letnia córka chciałaby poddać się operacji plastycznej. Podkreśliła, że większość rodziców nie pozwoliłaby dziecku na tego typu decyzje, dlatego podobne podejście dotyczy także procedur medycznych związanych z transpłciowością.

Konflikt z Gubernatorem Kalifornii

W grudniu 2025 roku Nicki Minaj zaangażowała się w publiczną wymianę zdań z gubernatorem Kalifornii, Gavinem Newsomem, dotyczącą wsparcia dla młodych osób transpłciowych. W poście na platformie X (dawniej Twitter) Minaj napisała, że głównym celem powinno być dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i szczęście dzieci, niezależnie od ich tożsamości płciowej.

Zaangażowanie polityczne Nicki Minaj

Od czasu konfliktu z Newsomem Minaj coraz częściej angażuje się w politykę. Artystka pojawiła się m.in. na wydarzeniu AmericaFest organizowanym przez Turning Point USA oraz na szczycie Donalda Trumpa w ramach inicjatywy Trump Accounts.

W rozmowie z Katie Miller Minaj przyznała, że od dawna czuła w sobie „przeznaczenie” do działań politycznych:

„Od najmłodszych lat miałam przeczucie, że mam drugą misję do wykonania. Nawet zanim zaczęłam karierę w rapie, czułam, że będę miała coś więcej do zrobienia. Ostatnia kampania prezydencka upewniła mnie w tym przekonaniu.”

