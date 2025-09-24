Nie doczekamy się kolejnego albumu Iron Maiden?

fot. P. Tarasewicz

Od premiery „Senjutsu”, ostatniego jak do tej pory albumu Iron Maiden, minęły już cztery lata. W tym i kolejnym roku grupa zwiedza świat w ramach trasy „Run For Your Lives”, podczas której świętuje 50-lecie, ale po jej zakończeniu zespół mógłby „siąść” do prac nad nowym krążkiem. Problem w tym, że o ile Bruce Dickinson chętnie podjąłby temat, o tyle Steve Harris jest znacznie bardziej sceptyczny.

Na początku tego roku Simon Dawson zastąpił Nicko McBraina na stanowisku perkusisty. Sęk w tym, że pierwotnie komunikowano, że to jedynie zmiana koncertowa, że Nicko pozostaje częścią składu i jeśli zespół zacznie pracę nad nowym materiałem, to bardziej z Nicko niż z Simonem. Teraz jednak dowiadujemy się, że zespół miałby wejść do studia z Dawsonem.

Dickinson jest „za”, Harris – niekoniecznie

– Powiedziałem: „Perkusista radzi sobie naprawdę świetnie. Może powinniśmy nagrać nową płytę”. Ale Steve tylko burknął: „Nie mam na to czasu” – mówi Dickinson.

Sęk w tym, że to właśnie Harris od zawsze jest głównym kompozytorem materiału w Iron Maiden. Basista nie ukrywa, że coraz trudniej jest mu komponować nowe utwory, stąd nie garnie się do tego, by myśleć o nowym materiale.

Steve Harris zapowiedział kiedyś, że chciałby, by Iron Maiden nagrali 15 albumów. „Senjutsu” jest już siedemnastym, do tego dochodzą dwa albumy jego pobocznego projektu British Lion. Niewykluczone więc, że artysta nie znajdzie już w sobie weny, by stworzyć kolejny krążek.