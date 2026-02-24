Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”

CGM

Nicki Minaj podziękowała byłemu prezydentowi USA Donald Trump za wyjątkowy prezent – podpisany egzemplarz Biblii. Raperka opublikowała w serwisie X zdjęcie księgi z autografem polityka, nazywając ją „jednym z najbardziej znaczących prezentów”, jakie kiedykolwiek otrzymała.

Podpisana Biblia od Donalda Trumpa

Na opublikowanej fotografii widać skórzane wydanie Pisma Świętego z wytłoczoną amerykańską flagą. Na okładce znalazł się napis: „Donald J. Trump 45th President of the United States Signature Edition” oraz hasło „God Bless the USA”.

Minaj nie ujawniła szczegółów dotyczących okoliczności przekazania prezentu. Oprócz Biblii artystka miała otrzymać także czarne pióro z wygrawerowanym złotym podpisem Trumpa.

Mieszane reakcje fanów

Gest byłego prezydenta wywołał w sieci falę komentarzy. Część internautów krytycznie odniosła się do pomysłu podpisywania Biblii przez polityka. „Podpisywanie Biblii to… po prostu nie to” – napisał jeden z użytkowników. Inny zapytał: „Czy można składać autograf na książce napisanej przez kogoś innego?”.

Nie zabrakło jednak głosów wsparcia. Niektórzy fani uznali prezent za symboliczny i ponadczasowy, sugerując, że taki egzemplarz może stać się rodzinną pamiątką przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Otwarte wsparcie dla Trumpa

W ostatnim czasie Nicki Minaj otwarcie wspiera Donalda Trumpa. W styczniu artystka określiła siebie nawet jako „prawdopodobnie największą fankę prezydenta”. Podczas wystąpienia na Trump Accounts Summit podkreślała, że krytyka wobec polityka motywuje ją do jeszcze większego poparcia.

43-letnia raperka zaznaczyła, że nie przejmuje się negatywnymi opiniami, a jej wsparcie dla Trumpa jest konsekwentne i świadome.

