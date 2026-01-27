CGM

Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtonie

Część fanów uznaje działania raperki za zdradę

2026.01.27

opublikował:

Nicki Minaj dołączy do Donalda Trumpa na Accounts Summit w Waszyngtonie

Nicki Minaj ponownie znalazła się w centrum politycznej burzy. Raperka potwierdziła, że wystąpi jako gość specjalny podczas Trump Accounts Summit, który odbędzie się 28 stycznia w Waszyngtonie. W wydarzeniu udział weźmie również sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Minaj publicznie popiera inicjatywę Trumpa

Artystka poinformowała o swoim udziale w szczycie za pośrednictwem Twittera (X), udostępniając wpis fana opisujący założenia programu Trump Accounts – rządowej inicjatywy inwestycyjnej skierowanej do amerykańskich rodzin.

„Prawdziwe znaczenie paying it forward. Wczesna edukacja finansowa i wsparcie dla naszych dzieci dadzą im ogromną przewagę na starcie życia” – napisała Minaj.

„W niektórych przypadkach to one będą uczyć swoich rodziców, jak i w co inwestować. To naprawdę mnie uszczęśliwia.”

Choć udział Nicki Minaj w wydarzeniu jest potwierdzony, według portalu AllHipHop nie jest jeszcze jasne, czy pojawi się ona osobiście, czy połączy się zdalnie.

Czym są Trump Accounts?

Program Trump Accounts zakłada tworzenie uprzywilejowanych podatkowo kont inwestycyjnych dla dzieci urodzonych w USA między 1 stycznia 2026 a końcem 2028 roku. Inicjatywa ma na celu:

  • promowanie wczesnej edukacji finansowej,

  • zachęcanie do oszczędzania i inwestowania,

  • wspieranie amerykańskich firm i rynku akcji,

  • pośrednio – stymulowanie wzrostu dzietności.

Projekt zyskał poparcie wpływowych postaci świata biznesu, w tym Michaela Della, Raya Dalio, Kevina O’Leary’ego, a także części republikańskich kongresmenów i prezesów firm z listy Fortune 500.

Rosnące kontrowersje wokół Nicki Minaj

Wsparcie dla Donalda Trumpa to kolejny element serii politycznych kontrowersji z udziałem Minaj. W ostatnich tygodniach artystka była krytykowana m.in. za:

  • otwarte poparcie dla administracji Trumpa,

  • wypowiedzi dotyczące rzekomych prześladowań religijnych w Nigerii,

  • publiczny konflikt z dziennikarzem Donem Lemonem, związany z jego relacją z protestów anty-ICE.

Część fanów – w tym lojalni Barbz – uznaje jej działania za zdradę wcześniejszych poglądów. W sieci ponownie zaczęto też przypominać dawne wypowiedzi raperki na temat nielegalnej imigracji, zarzucając jej hipokryzję.

Sojusz, który dzieli fanów

Niezależnie od opinii, jedno jest pewne – współpraca Nicki Minaj z Donaldem Trumpem podgrzewa emocje i ponownie stawia ją w centrum polityczno-kulturowej debaty. Pozostaje pytanie, czy jest to jednorazowy gest, czy zapowiedź dłuższej i bardziej formalnej relacji artystki z obozem MAGA.

Tagi


Popularne newsy

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie
NEWS

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy
NEWS

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen
NEWS

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein
NEWS

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes
NEWS

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

d4vd: Przyjaciel artysty aresztowany za niepojawienie się jako świadek
NEWS

d4vd: Przyjaciel artysty aresztowany za niepojawienie się jako świadek

Dave Mustaine wzywa do trasy Megadeth z Metalliką
NEWS

Dave Mustaine wzywa do trasy Megadeth z Metalliką

Polecane

CGM
„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego o Dodzie

„Jest jak fotel u ginekologa” – do sieci trafił zwia ...

Premiera serialu odbędzie się 20 lutego

2 minuty temu

CGM
A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie bez zastrzeżeń

A$AP Rocky komentuje beef Kendricka Lamara z Drake’em. Chwali, ale nie ...

To, co wydarzyło się potem, było już trochę szalone

16 minut temu

CGM
Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia przerażające aspekty swojej choroby

Kanye West przeprasza wszystkich, których skrzywdził. Raper ujawnia pr ...

Ye opublikował obszerne przeprosiny w formie płatnej reklamy w „The Wall Street Journal”

50 minut temu

CGM
Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych ...

Alter Art ogłasza dziś kolejnych artystów, których usłyszmy w lipcu w Gdyni

21 godzin temu

CGM
Dave Grohl potwierdza, że  Foo Fighters skończyli nową płytę. „Dokończyliśmy ją dosłownie parę dni temu”

Dave Grohl potwierdza, że  Foo Fighters skończyli nową płytę. „Dokończ ...

Niespodziewana zapowiedź ze sceny w Tasmanii

21 godzin temu

CGM
Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące brytyjskich żołnierzy

Rod Stewart ostro atakuje Donalda Trumpa. Chodzi o kłamstwa dotyczące ...

„Trump obraża poległych żołnierzy”

23 godziny temu