Netflix użył AI do odtworzenia głosu Hillela Slovaka w nowym dokumencie o Red Hot Chili Peppers

Gitarzysta zmarł w 1988 roku w wieku 26 lat z powodu przedawkowania narkotyków.

2026.03.25

Nowy dokument platformy Netflix poświęcony historii zespołu Red Hot Chili Peppers wywołał duże poruszenie w świecie muzyki. Produkcja wykorzystuje sztuczną inteligencję do rekonstrukcji głosu zmarłego gitarzysty Hillel Slovak.

„Our Brother, Hillel” – dokument o początkach zespołu

Film zatytułowany „The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel” skupia się na wczesnych latach działalności zespołu oraz wpływie, jaki Hillel Slovak miał na jego rozwój.

Muzyk był jednym z założycieli grupy i grał na pierwszych trzech albumach zespołu, zanim zmarł w 1988 roku w wieku 26 lat z powodu przedawkowania narkotyków.

AI odtwarza głos zmarłego muzyka

Najbardziej kontrowersyjnym elementem produkcji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do wygenerowania głosu Slovaka. Technologia została użyta do odczytania jego zapisków i dzienników, co pozwoliło „ożywić” jego narrację w filmie.

Twórcy podkreślili na początku dokumentu, że głos został odtworzony cyfrowo, co miało zapewnić transparentność wobec widzów.

Wypowiedzi członków zespołu i dystans do projektu

W dokumencie pojawiają się archiwalne i nowe wypowiedzi członków zespołu, w tym:

  • Anthony Kiedis,
  • Flea,
  • John Frusciante,
  • Jack Irons.

Jednocześnie zespół zaznaczył, że nie miał pełnej kontroli kreatywnej nad produkcją i dystansuje się od sposobu, w jaki została ona przedstawiona. Muzycy podkreślili, że choć wzięli udział w wywiadach, dokument nie jest oficjalną produkcją zespołu.

Dziedzictwo Hillela Slovaka

Hillel Slovak pozostaje ważną postacią w historii zespołu. Jego energia i styl gry miały ogromny wpływ na kształtowanie wczesnego brzmienia grupy.

Członkowie Red Hot Chili Peppers wielokrotnie podkreślali, że jego wkład w zespół jest nie do zastąpienia, a jego pamięć wciąż pozostaje żywa w ich twórczości.

Popularne newsy

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi
NEWS

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”
NEWS

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną
NEWS

Fryderyki wracają do Warszawy. Poznaliśmy nominowanych – Kasia Lins i Kuban z największymi szansami na wygraną

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao
NEWS

Czesi oszaleli na punkcie Tribbsa! Polak wystąpił na stadionie w Pradze u boku Bena Cristovao

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez poglądy polityczne
NEWS

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez poglądy polityczne

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie
NEWS

MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

Michał Wiśniewski może trafić do więzienia? Nowe ustalenia w głośnej sprawie
NEWS

Michał Wiśniewski może trafić do więzienia? Nowe ustalenia w głośnej sprawie

Polecane

CGM
Jay-Z ogłasza trzeci koncert na Yankee Stadium. „Extra Innings” odpowiada na ogromny popyt

Jay-Z ogłasza trzeci koncert na Yankee Stadium. „Extra Innings&# ...

Powrót na scenę po latach

7 godzin temu

CGM
Duffy opowie historię swojego uprowadzenia w nowym dokumencie Disney+

Duffy opowie historię swojego uprowadzenia w nowym dokumencie Disney+

Powrót po latach milczenia

12 godzin temu

CGM
Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez poglądy polityczne

Była członkini Pussycat Dolls pominięta w reaktywacji grupy przez pogl ...

„Zostałam pominięta, bo jestem niewygodna”

12 godzin temu

CGM
Miley Cyrus ujawnia z kim romansowała podczas kręcenia serialu „Hannah Montana”

Miley Cyrus ujawnia z kim romansowała podczas kręcenia serialu „Hannah ...

Gwiazdy Disneya i młodzieńcze uczucia

12 godzin temu

CGM
Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl

Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl

Czy decyzja była wymierzona w Drake'a?

13 godzin temu

CGM
Yung Miami twierdzi, że przez relację z Diddym „straciła pieniądze i nie tylko”

Yung Miami twierdzi, że przez relację z Diddym „straciła pieniąd ...

Dlaczego Yung Miami nadal wspiera Diddy’ego?

13 godzin temu