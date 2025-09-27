Ne-Yo otwarcie o swoim poliamorycznym życiu z czterema partnerkami

Ne-Yo, amerykański muzyk i producent, opowiedział o swoim poliamorycznym związku z czterema kobietami. W marcu tego roku artysta ujawnił swoje nietypowe życie miłosne, przedstawiając fanom swoje partnerki na Instagramie.

Cztery kobiety Ne-Yo to: Cristina („Pretty Baby”), Arielle („Twin Flame”), Moneii („Phoenix Feather”) i Bri („Sexy Lil’ Somethin’”).

Artysta podkreślił, że nie jest z żadną z nich formalnie żonaty, ale wszystkie uważa za swoje „żony”.

Jak wygląda codzienność w poliamorii

Ne-Yo wyjaśnił, że wszystkie partnerki śpią w ogromnych łóżkach Alaskan King, które porównał do dwóch łóżek California King ustawionych obok siebie.

Dodał, że związek poliamoryczny rozpoczął po rozwodzie, stawiając na uczciwość i szczerość wobec siebie, swoich dzieci i swojej „plemiennej” społeczności.

„Powiedziałem jednej z moich partnerek, że chcę spotykać się z wieloma kobietami. Jeżeli jesteś z tym okej, działamy. Jeśli nie, to też w porządku. Nikt nikogo nie krzywdzi” – tłumaczył.

Poliamoria, a wychowanie dzieci

Ne-Yo podkreślił, że jego dzieci są świadome jego związku, a on zawsze mówi im prawdę: „To jest dziewczyna taty, i tamta, i tamta, i tamta”. Partnerki artysty pomagają również w codziennych obowiązkach domowych, takich jak gotowanie czy pranie, co Ne-Yo opisuje jako „rodzinę i wspólnotę”.