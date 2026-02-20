CGM

Największe muzyczne tytuły piszą o Mazolewskim, a on wyprzedaje pierwszy nakład albumu „Solo”

Świetne recenzje i międzynarodowe uznanie

2026.02.20

fot. Maciej Komorowski

Po sukcesie płyty Live Spirit wydawało się, że 2025 rok nie przyniesie większych muzycznych sensacji. Tymczasem 5 grudnia premierę miał album Solo Wojtka Mazolewskiego, który został wyprzedany jeszcze przed końcem roku, zdobywając uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Album pełen emocji i wirtuozerii

Solo” nie jest tylko pokazem wirtuozerii kontrabasowej – Mazolewski stawia na emocje i melodię. Jak podkreśla Ammar Kalia w prestiżowym amerykańskim Downbeat:

„Mazolewski na Solo wysuwa na pierwszy plan emocjonalną melodię. Tworzy fantazyjne pejzaże dźwiękowe, w których instrumentarium pełni rolę służebną – pozwala słuchaczowi marzyć. (…) Niezależnie od tego, czy gra solo, czy w towarzystwie innych muzyków, dla Mazolewskiego jedyną możliwą drogą wydaje się ta prowadząca naprzód.”

Podobnie entuzjastycznie album oceniły takie tytuły jak Jazzwise, Record Collector, UK Vibe, Cosmic Jazz czy japoński Jazz Life. Mike Gates z UK Vibe przyznał maksymalną ocenę 5/5, nazywając płytę „zapierającą dech w piersiach, wciągającą muzyczną podróż”.

Świetne recenzje i międzynarodowe uznanie

Recenzenci docenili wyjątkowe połączenie kontrabasu z innymi instrumentami i efektami elektronicznymi:

  • Downbeat: emocjonalne pejzaże dźwiękowe, instrumentalna narracja

  • Jazzwise: odważny i oryginalny twórca

  • Record Collector: atmosfera, warstwa instrumentalna, elektronika

  • UK Vibe: filmowa i ludzka opowieść muzyczna

  • Purculture: transformacyjna eksploracja kontrabasu, bogactwo brzmienia i ekspresji

Mazolewski został zauważony przez największe światowe media muzyczne, co jeszcze bardziej potwierdza jego status wybitnego artysty jazzowego.

Koncerty i trasa po Polsce

Po wyprzedanej trasie Solo, Mazolewski ponownie zaprezentuje materiał na żywo:

  • 12 marca – Nowy Teatr, Warszawa

  • 24 marca – Stodoła, Warszawa z Wojtek Mazolewski Quintet (WMQ)

  • 14 marca – „Witkacy. Kompozycje Astronomiczne” z Marcinem Dorocińskim, NFM Wrocław

  • 25 marca – Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

  • 15 maja – Cavatina Hall, Bielsko-Biała

Dodatkowo Mazolewski w 2026 roku koncertował już w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, umacniając swoją pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej.

Zapowiedź repressów albumu

Dla tych, którzy nie zdążyli kupić pierwszego nakładu, repressy albumu Solo będą dostępne w połowie marca. Album pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich miesięcy i jest uznawany za pozycję obowiązkową dla fanów kontrabasu i współczesnego jazzu.

