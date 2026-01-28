CGM

Nadchodzi 17. sezon „Mam Talent”. Poznaliśmy nową prowadzącą, do ekipy dołącza jeden z uczestników show

Nowe twarze, nowe role i historyczne zmiany w jury

Program „Mam Talent!” powraca z kolejną odsłoną i już teraz zapowiada się na jedną z najbardziej przełomowych edycji w historii polskiej telewizji. 17. sezon talent show TVN przyniesie widzom nie tylko niezwykłe występy uczestników, ale również istotne zmiany w składzie jury oraz prowadzących.

Czterech jurorów po raz pierwszy w historii programu

Po raz pierwszy w historii polskiego „Mam Talent!” przy stole jurorskim zasiądą aż cztery osoby. Występy uczestników ocenią:

  • Agnieszka Chylińska

  • Julia Wieniawa

  • Marcin Prokop

  • Agustin Egurrola

Jurorzy, jak zawsze, będą mieli do dyspozycji czerwone przyciski, które mogą zakończyć nieudany występ, a także uwielbiany przez widzów golden buzzer, gwarantujący uczestnikom bezpośredni awans do półfinałów. Nowy układ jurorski to wyraźny sygnał, że producenci stawiają na świeżą dynamikę i różnorodne spojrzenie na talent.

Kiedy startuje 17. edycja „Mam Talent!”?

Premiera 17. sezonu „Mam Talent!” została zaplanowana na 21 lutego. Program będzie emitowany w każdą sobotę o godzinie 19:45 na antenie TVN. Odcinki będzie można oglądać również online – w serwisach Player oraz HBO Max, co pozwoli widzom śledzić show także poza telewizorem.

Zmiany w prowadzących – nowa współprowadząca show

W nowej edycji nie zabraknie również zmian wśród prowadzących. U boku Jana Pirowskiego zadebiutuje Paulina Krupińska, znana widzom z programu „Dzień dobry TVN”. Zastąpi ona Agnieszkę Woźniak-Starak, która zdecydowała się zakończyć swoją przygodę z TVN-em.

Paulina Krupińska – prywatnie żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera zespołu Zakopower – wniesie do formatu nową energię i świeże spojrzenie na kulisy talent show.

Czarek Czaruje dołącza do ekipy „Mam Talent!”

Jedną z najciekawszych nowości 17. sezonu jest dołączenie do programu Czarka Czaruje, czyli Cezarego Gołębiowskiego. Artysta po raz pierwszy pojawił się na scenie „Mam Talent!” jako uczestnik 11. edycji, a od tego czasu jego kariera dynamicznie się rozwinęła.

Dziś Czarek jest rozpoznawalnym twórcą internetowym, znanym z kreatywności, iluzji i charakterystycznego poczucia humoru. W nowym sezonie wystąpi jednak w zupełnie innej roli.

Nowa rola Czarka – kulisy i wsparcie dla uczestników

Czarek Czaruje będzie odpowiedzialny za pokazywanie widzom kulis programu. To on zdradzi, jak wyglądają przygotowania uczestników do występów oraz jakie emocje towarzyszą im tuż przed wejściem na scenę.

Jako były uczestnik „Mam Talent!” doskonale rozumie stres, napięcie i ekscytację, dlatego stanie się także wsparciem dla wykonawców, którzy marzą o spełnieniu swoich artystycznych ambicji.

17. sezon „Mam Talent!” – czego mogą spodziewać się widzowie?

Nowa edycja zapowiada się jako połączenie wielkich emocji, świeżych formatowych rozwiązań oraz znanych i lubianych twarzy. Cztery fotele jurorskie, nowa współprowadząca oraz obecność Czarka Czaruje sprawiają, że 17. sezon „Mam Talent!” może być jednym z najciekawszych w historii programu.

