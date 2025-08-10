„Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek, taki wujek, co dotyka dzieci chuj*m”, czyli o czym dokładnie jest diss Eripe na Bedoesa

fot. kadr z wideo

Zgodnie z oczekiwaniami Eripe nie odpuścił po pierwszym dissie i nagrał odpowiedź na „Hit 'Em Up” Bedoesa 2115. Reprezentant Patokalipsy wypuścił „Hit Me Bedi One More Time”, które nie tylko w tytule jest powiązane z Britney Spears. RIP wyśmiewa Bedoesa za to, że ten najpierw przepraszał, a teraz chwali się, że go pobił, kilkukrotnie nawiązuje do wagi Bedoesa i twierdzi, że najlepsze punche w jego dissie, to cytaty z kawałka Eripe. Poniżej znajdziecie pełny tekst „Hit Me Bedi One More Time”, który pozwoli wam zrozumieć każdy wers nawijany przez Erpie do Bedoes.

Znowu odjebałeś syf (Ups), zaraz przeprosisz i znikniesz (Znikniesz)

Albo miłość, albo beef (Ups), dla Ciebie to tylko biznes (Biznes)

Bedosa życia cykl (Ups), zrobiłeś to znowu jak Britney (Britney)

Zrobiłeś to znowu jak Britney, Ty, zrobiłeś to znowu jak Britney

Znowu odjebałeś syf (Ups), zaraz przeprosisz i znikniesz (Znikniesz)

Albo miłość, albo beef (Ups), dla Ciebie to tylko biznes (Biznes)

Bedosa życia cykl (Ups), zrobiłeś to znowu jak Britney (Britney)

Zrobiłeś to znowu jak Britney (Kto?), Ty, zrobiłeś to znowu jak Britney (Kto?)

Zapamiętam każdego, kto kłamał na mój temat

Udostępniał diss na mnie, ubliżał mi i moim przyjaciołom

I każdego, kto się odwrócił, jak była okazja ze mną pojechać

Bo wydawało się, że jestem na przegranej pozycji

Huh, co on pierdoli?

Hit me, Bedi, one more time

Dobra, Tabaluga, runda druga — będą w szoku

Ci, co uwierzyli w te Twoje bajki z Doliny Smoków

Teraz chwalisz się, że mnie najebałeś — nie wierzę

Czyli jak przepraszałeś, to nie mówiłeś szczerze?

Słuchaj no mnie, kurwa, panie pół Tony Montana

Przeprosiny nieprzyjęte — będziesz kurwiony do rana

Moja ekipa była pięćset mil od nas, chłopaku

I to nie jest udawany dystans, jak na Twoim tracku

Połowy Twoich wersów trochę nie zrozumiałem (Ups)

Tak jak Twoi fani, połowy moich

Czemu ze sterczącą pałą na mnie diss pisałeś?

Czy to jakiś przekaz homo podprogowy?

Zrobili victory lap już jak po Exit Pollu

Ale pociąg jedzie dalej, a nie zeszli z toru (Śmieszki)

W odgrywaniu scenek macie skilla

Każdy z was wygląda jak cosplay pedofila

Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek

Taki wujek, co dotyka dzieci chujem

Aktywistą jesteś średnim — co się spinasz?

Nie lubisz ruchu, a na myśl o marszu rzygasz

Major Staśko, nie jesteś ode mnie lepszy

Ageism boli tak samo jak fat shaming

Rzucisz wagę, stracę argument? Czekam na vlogi

Jak zwijasz matę z podłogi, Ty Misiu Yogi

A to w sumie się nie czuję, jakbym tu w ogóle walczył

Ta posłuszna kurwa na komendę rapuje i tańczy

Co Ty? Joe Exotic po roku w Bydgoszczy?

Polski Post Malone, co zapomniał pościć?

Ty jak spełnisz to marzenie z „Brokeback Mountain” — Ty pało

To co następne? Transatlantykiem z Rafalalą?

Tera tak jebne, że na zawał cycaty zejdzie

Twoje najlepsze punche w dissie to cytaty ze mnie

Nie no co Ty, ten Twój numer to jest hardcore

Każdą ksywkę byś tam wjebał, to by żarło

Jesteś w kurwę muzykalny, tak jak Janko

I też umrzesz jak on, bo Ci się zakradło (Pod hotel)

Ja to robię taki biznes, że przesada

Na TikToku dzieci się będą wysadzać

Bo to łatwo palne jak nitrogliceryna

A pieniądze tutaj to pizdo liczę w rymach

Grasz przed Fifty’em — podobieństw widzę parę

On też nagrał sextape, ale zapłacił karę

Chyba, że też płaciłeś, to powiedz tu sponsorom

Ile trzeba, żeby spierdolić prokuratorom? (Ała)

To jest beef, a nie stand-up w Jastarnii

Tego nie przejesz, daję tyle mięsa na kartki

Masz nazwisko tej aktorki, leci lep na usta

O, okrutny losie, kurwa, nie ta trzustka

Kłamca jak Jim Carrey, ale Bedi śmiesznie gra

Tytuł jego autobiografii — „Ja, Borys i ja”

(Tam nie było partyzanta)

Druga zwrotka:

(Miałem Cię ostrzec? „Ej, uważaj, leci bomba”)

(No, kurwa)

Mówił, że Tomb nie miał czasu — znowu kłamie

Sam się proponował na story, na Instagramie

Ale Ty sam pisałeś, no, kurwa, niesamowite

Żeby raper się chwalił, że sam napisał, to jest hitem

Ja rozumiem, aprobaty Twoich fanów nie kupię

Jestem chujem, jedni mają mnie w uszach, drudzy w dupie

Gratuluję — edukacji, bo suko widzę

Że byś ssał koledze jajca, zamiast podać surowice

A co do pracuj.pl, to co wy tacy kozacy?

Że szydzicie sobie z etatu i ludzi pracy?

W życiu pewnie dnia nie przepracowała ta pizda

Tak samo jak nie przepracowała traumy z dzieciństwa

Ja podałem rękę Boryskowi, żeby przestał płakać

Ale jebany Bedoes nie chce wyjść z chłopaka

Który Bedi się dziś wylosuje? Przyjazny czy wściekły?

Chory czy zdrowy? Przytulaśny, czy wstrętny?

Nie wiadomo, nawet w STS-ie równe kursy

Bo bęben maszyny losującej nigdy nie jest pusty

Na każdy twój wers od dawna odpowiedź mam (Dawaj)

Hit me, Bedi, one more time

(Time, time, time, time)

Chciałbyś, żeby to był koniec? Jeszcze chwila

Parę tematów z kozetki, terapeuty

To urocze, że mnie do niego wysyłasz

Ale chyba powinieneś tam stanąć w kolejce pierwszy

Wiem, że Ty chcesz tutaj tylko akceptacji

Ale sposób w jaki o nią zabiegasz jest obrzydliwy

Od manipulacji do manipulacji

Byleby się od Ciebie nie odwrócili

Ale i tak się odwrócą i to to Cię tak przeraża

„Bądź sobą” — to dla Ciebie jest najgorsza rada

Twoje samouwielbienie Ci przesłania rzeczywistość

Chwila ciszy na socialach i Cię nosi

Z groźbami, że zapamiętasz wrogów, trochę słabo wyszło

Do kogo teraz zadzwonisz, by przeprosić?

Na wiarze akceptacji to chyba najwyższy czas

Żebyś zaakceptował, że jesteś słaby

Jedynym celem wszystkiego, co robisz, tu jest hajs

Udajesz, że jesteś dobry — chcesz być znany

Dla mnie to zawsze tylko rap, dla Ciebie to już tylko rap

Bo byłbyś nikim bez tych farmazonów

Musiałeś się wymyślić, bo prawdziwy „Ty”

To nigdy tak nie zaimponowałby tu nikomu

A jak przestanie Ci iść — zostaniesz sam, no i co zrobisz?

Moi ludzie za mną staną tu na bank

Za Tobą staną ludzie, co chcą przy Tobie zarobić

Ja mam prawdziwych przyjaciół, a nie gang

Ty mi mówisz o miłości? To jest śmieszne

Kochasz siebie, to nie czyni Cię ekspertem

Mam cudowną żonę, dom i psa, i pracę, która czasem wkurwia

I nigdy na koniec dnia tu nie muszę unikać lustra

Więc wszystko, co mi nawiniesz, po mnie spływa

Bo mam zajebiste życie, to nie flex

Też bym Ci takiego życzył, ale wybacz

Jesteś fatalnym człowiekiem, no to cierp