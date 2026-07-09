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„Na ryju osiemdziesięciolatek od sterydów” – Kaczor publikuje negatywne komentarz na swój temat i zapowiada album „Przebudzenie”

"Gdyby nie Gural był by nikim"

2026.07.09

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Kaczor x Pih wideo

fot. kadr z wideo

Kaczor postanowił odnieść się do krytycznych komentarzy, które pojawiają się na jego temat w mediach społecznościowych. Raper opublikował na Instagramie serię obraźliwych wpisów internautów, podkreślając, że nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością. Przy okazji ogłosił premierę swojego nowego albumu „Przebudzenie”.

Kaczor pokazuje komentarze hejterów

Na swoim profilu na Instagramie Kaczor udostępnił zbiór negatywnych komentarzy, które od dłuższego czasu pojawiają się pod jego postami. Wśród nich znalazły się zarówno uwagi dotyczące wyglądu, jak i nieprawdziwe oskarżenia czy krytyka jego twórczości.

„na ryju osiemdziesięciolatek od sterydów”
„zszedł z niego towar”
„wysuszony w chuj”
„na pewno teść i peptydy”
„to ten co napierdala baby w parku!”
„odwrócił się od Peji, dno „
„nikt go nie słucha szuka atencji „
„gdyby nie Gural był by nikim”
„beznadziejny raper”

Raper zaznaczył jednak, że podobne wpisy stanowią jedynie niewielką część wszystkich opinii i giną wśród wielu pozytywnych komentarzy. Jak podkreślił, internetowy hejt traktuje jako element działalności publicznej i dodatkową motywację do dalszej pracy.

Raper pracuje nad nową płytą

Kaczor zdradził, że właśnie kończy prace nad swoim najnowszym albumem „Przebudzenie”. Jednocześnie poinformował, że rozwija się również poza muzyką, prowadząc treningi ze swoimi podopiecznymi w nowym klubie.

Jak przyznał, jest zadowolony ze swojej obecnej formy i wierzy, że zarówno w muzyce, jak i w życiu zawodowym najlepsze dopiero przed nim.

Kaczor: „Nigdy nie przejmuj się tym, co ktoś o Tobie gada”

W swoim wpisie raper przytoczył wers, który – jak wyjaśnił – jakiś czas temu przypomniała mu żona:

„Nigdy nie przejmuj się tym, co ktoś o Tobie gada”.

To właśnie tym przesłaniem Kaczor podsumował swój wpis, kierując pozdrowienia zarówno do fanów, jak i osób, które nie darzą go sympatią.

Premiera albumu „Przebudzenie” już w październiku

Przy okazji publikacji wpisu Kaczor ujawnił datę premiery nowego wydawnictwa. Album „Przebudzenie” ukaże się 23 października 2026 roku. Raper poinformował również, że przedsprzedaż (pre-order) rozpocznie się na początku września.

Fani artysty od kilku miesięcy czekali na informacje dotyczące nowego materiału. Wszystko wskazuje na to, że jesienią Kaczor powróci z kolejnym solowym projektem.

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