My Chemical Romance pracuje nad tajnym projektem teatralnym

Emo ikony wkraczają na scenę teatralną

2026.03.17

My Chemical Romance pracuje nad tajnym projektem teatralnym

My Chemical Romance podobno przygotowują nowy projekt teatralny, o którym wspomniał John Cameron Mitchell w wywiadzie dla Broadway World. Choć szczegóły pozostają owiane tajemnicą, Mitchell zdradził, że współpracuje z zespołem nad projektem dla teatru i że wszystko jest ściśle strzeżone.

Na razie nie wiadomo, czy produkcja będzie adaptacją któregoś z albumów MCR, jednak spekuluje się, że może być podobna do broadwayowskiego musicalu opartego na American Idiot Green Day, który cieszył się ogromnym sukcesem i obejmował współpracę samego zespołu.

Trasa „The Black Parade” i nowe materiały

My Chemical Romance obecnie kontynuuje trasę The Black Parade w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej z okazji 20. rocznicy wydania legendarnego albumu. Trasa rozpocznie się 30 czerwca w Anfield Stadium w Liverpoolu, a w lipcu zespół wystąpi trzykrotnie na Wembley Stadium w Londynie. Supportują ich takie zespoły jak Echo & The Bunnymen, Interpol, Joan Jett, Skunk Anansie, Sunny Day Real Estate i Mogwai.

Podczas letniego koncertu w Los Angeles MCR zaprezentowali niepublikowany wcześniej utwór „War Beneath The Rain” i zdaje się, że sygnalizowali przygotowania do nowego materiału, czyszcząc swój profil na X/Twitterze.

Przyszłość zespołu i oczekiwania fanów

Pomimo spekulacji o nowej muzyce, MCR nie wydało jeszcze kontynuacji albumu Danger Days z 2010 roku. W 2022 roku zespół podzielił się pierwszym od ośmiu lat singlem „The Foundations Of Decay”, a niedawno ukazała się deluxe reedycja ich klasycznego albumu z 2004 roku, Three Cheers For Sweet Revenge.

Fani mogą spodziewać się więcej informacji o tajnym projekcie teatralnym w nadchodzących miesiącach, kiedy Gerard Way i pozostali członkowie zespołu zdecydują się ujawnić szczegóły.

