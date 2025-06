25 czerwca Telewizja Polsat będzie transmitować z Wrocławia wyjątkowy koncert „Wrocław Przyszłości”. Na scenie wystąpią największe gwiazdy sceny popularnej i operowej. Zaśpiewają m.in.: Justyna Steczkowska, Kayah, Natalia Szroeder i Oskar Cyms. Operowym głosem oczarują m.in. Małgorzata Walewska i Rafał Bartmiński. Prowadzącymi będą znani i lubiani – Agnieszka Hyży i Tomasz Wolny. Wydarzenie jest częścią obchodów 80-lecia powrotu Wrocławia do Polski.

To będzie koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna opowieść o mieście spotkań, dialogu, solidarności i pojednania — telewizyjne widowisko, które w innowacyjny sposób prezentuje idee otwartej, nowoczesnej Polski i Europy.

Na widowisko złożą się utwory muzyki operowej i popularnej w nowych aranżacjach oraz materiał filmowy powstały z wykorzystaniem AI, ukazujący historię Wrocławia od 1945 roku do dziś. Przez ostatnie 80 lat Wrocław ewoluował od miasta boleśnie dotkniętego trudną historią do nowoczesnej, otwartej i pełnej młodego ducha europejskiej metropolii.

Muzyczne gwiazdy na koncercie „Wrocław Przyszłości”

Ta droga zainspirowała twórców wydarzenia do nadania mu nowatorskiej formy – połączenia muzyki operowej i popu i zaproszenia do współpracy gwiazd jednej i drugiej sceny. Utwory, które usłyszymy podczas koncertu także zostały dobrane z myślą o jak najlepszym zilustrowaniu idei nowoczesnej metropolii głęboko zakorzenionej w historii. Usłyszymy między innymi utwory z dzieł Verdiego, Pucciniego, Franka Sinatry, Bajmu, Kayah, Zdzisławy Sośnickiej czy Zbigniewa Wodeckiego. Koncert otworzy „O fortuna” z opery Carmina Burana Carla Orffa. Koncert wzbogacą Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej oraz Tarkowski Orchestra – znana z mistrzowskiego łączenia brzmień klasycznych i rozrywkowych.

W koncercie „Wrocław Przyszłości” wystąpią znakomici artyści polskiej sceny muzycznej: Justyna Steczkowska, Kayah, Natalia Szroeder, Oskar Cyms, Andrzej Lampert i Grzegorz Hyży. Do grona wykonawców dołączą również wybitni śpiewacy operowi – Małgorzata Walewska, Rafał Bartmiński oraz Aleksandra Kubas-Kruk. Wydarzenie uświetnią także aktorzy i wokaliści związani z wrocławską sceną teatralną – Emose Uhunmwangho i Konrad Imiela.

80. rocznica zakończenia II wojny światowej

– Koncert w sercu miasta upamiętni wyjątkowe chwile. Bo Wrocław, nazywany „miastem spotkań” – staje się przestrzenią refleksji nad naszą historią i przyszłością. Rok 2025 obfituje w ważne rocznice: 80-lecie zakończenia II wojny światowej, 60-lecie Listu Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich, 45-lecie powstania Solidarności oraz 35-lecie odtworzenia samorządu. Te wydarzenia przypominają nam, że pojednanie, odwaga i solidarność są fundamentami naszej wspólnoty. Wrocław, zbudowany na gruzach wojny przez ludzi różnych kultur i doświadczeń, jest dziś symbolem otwartości, dialogu i rozwoju. Patrząc w przyszłość – i o tym również jest ta muzyczna opowieść – chcemy budować miasto, które czerpie siłę z pamięci, ale nie zatrzymuje się na przeszłości. Osadzony na tym fundamencie Wrocław inwestuje dziś w edukację, kulturę i innowacje, tworząc przestrzeń dla wszystkich – bez względu na pochodzenie, przekonania czy tożsamość – mówi Radosław Michalski, Dyrektor Departamentu Marki Miasta Wrocławia.

Współproducentem koncertu jest Centrum Historii Zajezdnia (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”). „Wrocław Przyszłości” jest elementem obchodów Roku Pojednania, na który składają się koncerty, widowiska plenerowe i artystyczne, działania społeczne, wydarzenia kulturalne, edukacyjne, naukowe czy wystawiennicze. Wszystkie wydarzenia zbudowane są wokół trzech rocznic, które są fundamentem obchodów Roku Pojednania – 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej i włączenia Wrocławia do Polski (1945), 60. rocznicy wysłania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich ze słowami „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” (1965) i 45. rocznicy powstania „Solidarności” (1980). To wyróżnia Wrocław na tle Polski.

– W 1945 roku Breslau odszedł w przeszłość, a zastąpił go polski Wrocław. Jednym z ważniejszych miejsc na kulturalnej mapie tego wyjątkowego miasta jest Centrum Historii Zajezdnia, w którym od prawie dekady można dotknąć historii i poczuć emocje, które towarzyszyły i nadal towarzyszą mieszkańcom od czterech pokoleń. Młodzi wrocławianie odkrywają tu korzenie swojej tożsamości i znajdują inspirację do kształtowania jutra – wyjaśnia dr Andrzej Jerie, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.