Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W filmie zagrał aktor znany z „Gry o tron”

Nowy Rok przynosi wyjątkowe połączenie muzyki i kina. Mrozu i Julia Pietrucha nagrali wspólną piosenkę do wojennego thrillera „Pojedynek”, którego premiera kinowa zaplanowana jest na luty. Utwór powstał specjalnie na potrzeby filmu i stanowi istotny element jego klimatycznej oprawy.

Teledysk do utworu „Pojedynek” już dostępny w sieci

W sieci pojawił się już oficjalny klipdo piosenki „Pojedynek”. Materiał wprowadza widzów w mroczną, napiętą atmosferę produkcji i stanowi pierwszą zapowiedź tego, czego można się spodziewać po filmie.

Piosenka stworzona specjalnie do filmu

Jak podkreślił Mrozu w mediach społecznościowych, utwór został napisany specjalnie do filmu „Pojedynek”.

„Nowy Rok zaczniemy od czegoś naprawdę wyjątkowego. To piosenka napisana specjalnie do wojennego thrillera „Pojedynek”, którego premiera zaplanowana jest na luty. W filmie zobaczycie plejadę znakomitych aktorów – obok Aidana Gillena (znanego m.in. z „Gry o Tron”) na ekranie pojawią się także Jakub Gierszał, Bogusław Linda, Tomasz Kot, Wojciech Mecwaldowski oraz Julia Pietrucha” – napisał na Instagramie Mrozu.

Gwiazdorska obsada thrillera wojennego „Pojedynek”

Film „Pojedynek” może pochwalić się imponującą obsadą aktorską. Na ekranie zobaczymy m.in.:

Aidana Gillena (znanego m.in. z serialu „Gra o Tron”),

Jakuba Gierszała ,

Bogusława Lindę ,

Tomasza Kota ,

Wojciecha Mecwaldowskiego ,

Julię Pietruchę.

Tak silna obsada zapowiada produkcję o dużym ciężarze emocjonalnym i wysokiej jakości aktorskiej.