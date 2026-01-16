Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W filmie zagrał aktor znany z „Gry o tron”

Nowy Rok przynosi wyjątkowe połączenie muzyki i kina. Mrozu i Julia Pietrucha nagrali wspólną piosenkę do wojennego thrillera „Pojedynek”, którego premiera kinowa zaplanowana jest na luty. Utwór powstał specjalnie na potrzeby filmu i stanowi istotny element jego klimatycznej oprawy.
Teledysk do utworu „Pojedynek” już dostępny w sieci
W sieci pojawił się już oficjalny klipdo piosenki „Pojedynek”. Materiał wprowadza widzów w mroczną, napiętą atmosferę produkcji i stanowi pierwszą zapowiedź tego, czego można się spodziewać po filmie.
Piosenka stworzona specjalnie do filmu
Jak podkreślił Mrozu w mediach społecznościowych, utwór został napisany specjalnie do filmu „Pojedynek”.
„Nowy Rok zaczniemy od czegoś naprawdę wyjątkowego. To piosenka napisana specjalnie do wojennego thrillera „Pojedynek”, którego premiera zaplanowana jest na luty. W filmie zobaczycie plejadę znakomitych aktorów – obok Aidana Gillena (znanego m.in. z „Gry o Tron”) na ekranie pojawią się także Jakub Gierszał, Bogusław Linda, Tomasz Kot, Wojciech Mecwaldowski oraz Julia Pietrucha” – napisał na Instagramie Mrozu.
Gwiazdorska obsada thrillera wojennego „Pojedynek”
Film „Pojedynek” może pochwalić się imponującą obsadą aktorską. Na ekranie zobaczymy m.in.:
-
Aidana Gillena (znanego m.in. z serialu „Gra o Tron”),
-
Jakuba Gierszała,
-
Bogusława Lindę,
-
Tomasza Kota,
-
Wojciecha Mecwaldowskiego,
-
Julię Pietruchę.
Tak silna obsada zapowiada produkcję o dużym ciężarze emocjonalnym i wysokiej jakości aktorskiej.
