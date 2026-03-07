Morderczy trening Jennifer Lopez przed show w Las Vegas

CGM

„Chcę być lepsza niż wczoraj”

Jennifer Lopez przygotowuje się do kolejnego etapu swojej rezydentury koncertowej w Las Vegas. Artystka wystąpi na scenie The Colosseum at Caesars Palace z widowiskiem „The JLo Show”, które ma być jednym z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych w mieście rozrywki.

Według informacji medialnych gwiazda od wielu tygodni intensywnie trenuje, aby jej koncerty były dopracowane w każdym szczególe i zapadły widzom w pamięć.

Kilkanaście godzin prób dziennie

Przygotowania do spektaklu są niezwykle wymagające. Jak donoszą osoby z otoczenia artystki, Lopez spędza nawet kilkanaście godzin dziennie na próbach w studiu w North Hollywood, ćwicząc choreografie razem z zespołem tancerzy.

„Jennifer ćwiczy dniami i nocami, żeby show było spektakularne, lepsze niż kiedykolwiek. Pracuje po 13 godzin dziennie w studiu w North Hollywood z tancerzami, żeby mieć pewność, że jest w szczytowej formie”.

Gwiazda znana jest z perfekcjonizmu i ogromnej dyscypliny, dlatego każdy element występu – od choreografii po oprawę sceniczną – musi być dopracowany do perfekcji.

Motto Jennifer Lopez: „Chcę być lepsza niż wczoraj”

Jak zdradzają osoby z jej otoczenia, artystka kieruje się prostą zasadą, która motywuje ją do ciężkiej pracy.

„Zawsze powtarza, że chce być lepsza niż wczoraj — to jej motto”.

Lopez nie ukrywa, że przygotowania do koncertów sprawiają jej ogromną satysfakcję. Intensywny grafik traktuje jako naturalną część swojej kariery i sposób na utrzymanie najwyższego poziomu artystycznego.

Koncerty w Caesars Palace i niespodzianki dla fanów

Nowa odsłona rezydentury „The JLo Show” odbywa się w legendarnym obiekcie The Colosseum at Caesars Palace w Las Vegas. Występy zaplanowano na kolejne weekendy marca, a publiczność może liczyć na spektakularną produkcję oraz nowe utwory w repertuarze.

Podczas wybranych koncertów na scenie mają pojawić się również goście specjalni. W jednym z wcześniejszych występów towarzyszył jej raper Ja Rule, co tylko podgrzało oczekiwania fanów wobec kolejnych show.

Jennifer Lopez wciąż w szczytowej formie

Choć Jennifer Lopez ma już ponad trzy dekady kariery scenicznej, nadal pozostaje jedną z najbardziej pracowitych artystek w branży. Jej determinacja i ogromna dyscyplina sprawiają, że koncerty w Las Vegas mają szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych sezonu.

