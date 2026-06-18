Miuosh i Zespół Śląsk po raz ostatni razem na jednej scenie. Koncert zostanie pokazany przez Polsat

Już w najbliższą sobotę Katowice będą gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku. Na scenie pojawią się Miuosh oraz Zespół Śląsk, którym towarzyszyć będzie imponujące grono polskich artystów. Wydarzenie zatytułowane Pieśni Współczesne – Antologia będzie jedyną okazją, aby usłyszeć na żywo utwory z obu odsłon projektu „Pieśni Współczesne” w jednym miejscu.

Co więcej, koncert zostanie zarejestrowany przez Polsat i wyemitowany jesienią, dzięki czemu widzowie w całej Polsce będą mogli przeżyć to niezwykłe widowisko.

Ponad 130 artystów na jednej scenie

Organizatorzy zapowiadają spektakularne muzyczne przedsięwzięcie. Na scenie pojawi się ponad 130 muzyków, wokalistów i artystów, którzy wspólnie stworzą finałowy rozdział projektu „Pieśni Współczesne”.

Obok Miuosha i Zespołu Śląsk wystąpią między innymi:

Jakub Józef Orliński

Krzysztof Zalewski

Kwiat Jabłoni

Paweł Domagała

Ralph Kaminski

Kayah

Natalia Szroeder

Błażej Król

Natalia Grosiak

Igor Herbut

Igo

Laboratorium Pieśni

Maciej Musiałowski

Tomasz Organek

Julia Pietrucha

Dawid Tyszkowski

Wiktor Waligóra

Piotr Zioła

Marcycha

Asia Smajdor

To pierwszy i jednocześnie ostatni raz, kiedy tak liczne grono artystów wykona wspólnie repertuar stworzony w ramach projektu.

„Pieśni Współczesne” żegnają się z publicznością

Koncert „Pieśni Współczesne – Antologia” będzie symbolicznym zakończeniem projektu, który przez ostatnie lata zdobył uznanie zarówno słuchaczy, jak i krytyków muzycznych.

Widzowie usłyszą kompozycje, które wcześniej rozbrzmiewały w największych salach koncertowych, teatrach i filharmoniach w całej Polsce. Tym razem jednak wszystkie najważniejsze utwory zostaną zaprezentowane podczas jednego, wyjątkowego wieczoru.

Arena Katowice zamieni się w ogromną salę koncertową

Organizatorzy zapowiadają widowisko na niespotykaną skalę. Monumentalne aranżacje, rozbudowany skład wykonawców oraz wyjątkowa oprawa wizualna sprawią, że Arena Katowice stanie się na jeden wieczór największą salą koncertową w kraju.

Połączenie współczesnych brzmień z bogatą tradycją Śląska od początku było znakiem rozpoznawczym projektu Miuosha i Zespołu Śląsk. Finałowa odsłona ma być kulminacją wszystkich dotychczasowych działań artystycznych.

Polsat pokaże koncert jesienią

Osoby, które nie będą mogły pojawić się w Katowicach, otrzymają szansę obejrzenia tego wydarzenia kilka miesięcy później. Całość zostanie profesjonalnie zarejestrowana przez Telewizję Polsat, a retransmisja koncertu trafi na antenę stacji jesienią.

Dzięki temu wyjątkowy finał „Pieśni Współczesnych” będzie dostępny dla szerokiej publiczności w całej Polsce.

Ostatnia szansa, by zobaczyć ten projekt na żywo

„Pieśni Współczesne – Antologia” to nie tylko koncert, ale także zwieńczenie jednego z najważniejszych projektów muzycznych ostatnich lat. Dla fanów będzie to ostatnia okazja, aby usłyszeć ten repertuar w pełnej, koncertowej formie i zobaczyć na jednej scenie artystów reprezentujących różne muzyczne światy.