Miuosh i Zespół Śląsk po raz ostatni razem na jednej scenie. Koncert zostanie pokazany przez Polsat

Już w najbliższą sobotę Katowice będą gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku. Na scenie pojawią się Miuosh oraz Zespół Śląsk, którym towarzyszyć będzie imponujące grono polskich artystów. Wydarzenie zatytułowane Pieśni Współczesne – Antologia będzie jedyną okazją, aby usłyszeć na żywo utwory z obu odsłon projektu „Pieśni Współczesne” w jednym miejscu.
Co więcej, koncert zostanie zarejestrowany przez Polsat i wyemitowany jesienią, dzięki czemu widzowie w całej Polsce będą mogli przeżyć to niezwykłe widowisko.
Ponad 130 artystów na jednej scenie
Organizatorzy zapowiadają spektakularne muzyczne przedsięwzięcie. Na scenie pojawi się ponad 130 muzyków, wokalistów i artystów, którzy wspólnie stworzą finałowy rozdział projektu „Pieśni Współczesne”.
Obok Miuosha i Zespołu Śląsk wystąpią między innymi:
- Jakub Józef Orliński
- Krzysztof Zalewski
- Kwiat Jabłoni
- Paweł Domagała
- Ralph Kaminski
- Kayah
- Natalia Szroeder
- Błażej Król
- Natalia Grosiak
- Igor Herbut
- Igo
- Laboratorium Pieśni
- Maciej Musiałowski
- Tomasz Organek
- Julia Pietrucha
- Dawid Tyszkowski
- Wiktor Waligóra
- Piotr Zioła
- Marcycha
- Asia Smajdor
To pierwszy i jednocześnie ostatni raz, kiedy tak liczne grono artystów wykona wspólnie repertuar stworzony w ramach projektu.
„Pieśni Współczesne” żegnają się z publicznością
Koncert „Pieśni Współczesne – Antologia” będzie symbolicznym zakończeniem projektu, który przez ostatnie lata zdobył uznanie zarówno słuchaczy, jak i krytyków muzycznych.
Widzowie usłyszą kompozycje, które wcześniej rozbrzmiewały w największych salach koncertowych, teatrach i filharmoniach w całej Polsce. Tym razem jednak wszystkie najważniejsze utwory zostaną zaprezentowane podczas jednego, wyjątkowego wieczoru.
Arena Katowice zamieni się w ogromną salę koncertową
Organizatorzy zapowiadają widowisko na niespotykaną skalę. Monumentalne aranżacje, rozbudowany skład wykonawców oraz wyjątkowa oprawa wizualna sprawią, że Arena Katowice stanie się na jeden wieczór największą salą koncertową w kraju.
Połączenie współczesnych brzmień z bogatą tradycją Śląska od początku było znakiem rozpoznawczym projektu Miuosha i Zespołu Śląsk. Finałowa odsłona ma być kulminacją wszystkich dotychczasowych działań artystycznych.
Polsat pokaże koncert jesienią
Osoby, które nie będą mogły pojawić się w Katowicach, otrzymają szansę obejrzenia tego wydarzenia kilka miesięcy później. Całość zostanie profesjonalnie zarejestrowana przez Telewizję Polsat, a retransmisja koncertu trafi na antenę stacji jesienią.
Dzięki temu wyjątkowy finał „Pieśni Współczesnych” będzie dostępny dla szerokiej publiczności w całej Polsce.
Ostatnia szansa, by zobaczyć ten projekt na żywo
„Pieśni Współczesne – Antologia” to nie tylko koncert, ale także zwieńczenie jednego z najważniejszych projektów muzycznych ostatnich lat. Dla fanów będzie to ostatnia okazja, aby usłyszeć ten repertuar w pełnej, koncertowej formie i zobaczyć na jednej scenie artystów reprezentujących różne muzyczne światy.