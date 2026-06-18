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Miuosh i Zespół Śląsk po raz ostatni razem na jednej scenie. Koncert zostanie pokazany przez Polsat

Ponad 130 artystów na jednej scenie

2026.06.18

opublikował:

02_miuosh_zespol_slask_antologia_by_bartlomiej_walczuk

Foto: J. Walczuk

Już w najbliższą sobotę Katowice będą gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku. Na scenie pojawią się Miuosh oraz Zespół Śląsk, którym towarzyszyć będzie imponujące grono polskich artystów. Wydarzenie zatytułowane Pieśni Współczesne – Antologia będzie jedyną okazją, aby usłyszeć na żywo utwory z obu odsłon projektu „Pieśni Współczesne” w jednym miejscu.

Co więcej, koncert zostanie zarejestrowany przez Polsat i wyemitowany jesienią, dzięki czemu widzowie w całej Polsce będą mogli przeżyć to niezwykłe widowisko.

Ponad 130 artystów na jednej scenie

Organizatorzy zapowiadają spektakularne muzyczne przedsięwzięcie. Na scenie pojawi się ponad 130 muzyków, wokalistów i artystów, którzy wspólnie stworzą finałowy rozdział projektu „Pieśni Współczesne”.

Obok Miuosha i Zespołu Śląsk wystąpią między innymi:

  • Jakub Józef Orliński
  • Krzysztof Zalewski
  • Kwiat Jabłoni
  • Paweł Domagała
  • Ralph Kaminski
  • Kayah
  • Natalia Szroeder
  • Błażej Król
  • Natalia Grosiak
  • Igor Herbut
  • Igo
  • Laboratorium Pieśni
  • Maciej Musiałowski
  • Tomasz Organek
  • Julia Pietrucha
  • Dawid Tyszkowski
  • Wiktor Waligóra
  • Piotr Zioła
  • Marcycha
  • Asia Smajdor

To pierwszy i jednocześnie ostatni raz, kiedy tak liczne grono artystów wykona wspólnie repertuar stworzony w ramach projektu.

„Pieśni Współczesne” żegnają się z publicznością

Koncert „Pieśni Współczesne – Antologia” będzie symbolicznym zakończeniem projektu, który przez ostatnie lata zdobył uznanie zarówno słuchaczy, jak i krytyków muzycznych.

Widzowie usłyszą kompozycje, które wcześniej rozbrzmiewały w największych salach koncertowych, teatrach i filharmoniach w całej Polsce. Tym razem jednak wszystkie najważniejsze utwory zostaną zaprezentowane podczas jednego, wyjątkowego wieczoru.

Arena Katowice zamieni się w ogromną salę koncertową

Organizatorzy zapowiadają widowisko na niespotykaną skalę. Monumentalne aranżacje, rozbudowany skład wykonawców oraz wyjątkowa oprawa wizualna sprawią, że Arena Katowice stanie się na jeden wieczór największą salą koncertową w kraju.

Połączenie współczesnych brzmień z bogatą tradycją Śląska od początku było znakiem rozpoznawczym projektu Miuosha i Zespołu Śląsk. Finałowa odsłona ma być kulminacją wszystkich dotychczasowych działań artystycznych.

Polsat pokaże koncert jesienią

Osoby, które nie będą mogły pojawić się w Katowicach, otrzymają szansę obejrzenia tego wydarzenia kilka miesięcy później. Całość zostanie profesjonalnie zarejestrowana przez Telewizję Polsat, a retransmisja koncertu trafi na antenę stacji jesienią.

Dzięki temu wyjątkowy finał „Pieśni Współczesnych” będzie dostępny dla szerokiej publiczności w całej Polsce.

Ostatnia szansa, by zobaczyć ten projekt na żywo

„Pieśni Współczesne – Antologia” to nie tylko koncert, ale także zwieńczenie jednego z najważniejszych projektów muzycznych ostatnich lat. Dla fanów będzie to ostatnia okazja, aby usłyszeć ten repertuar w pełnej, koncertowej formie i zobaczyć na jednej scenie artystów reprezentujących różne muzyczne światy.

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