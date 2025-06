Miuosh i Julia Pietrucha nagrali wspólny album

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Na 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego powstał projekt muzyczny PIETRUCHA | MIUOSH | PIETRUCHA. Efektem współpracy będzie płyta oraz koncert wyjątkowych artystów, którzy w ten sposób upamiętnią bohaterów wydarzeń z 1944 roku. Kuratorką projektu została wokalistka, autorka piosenek i aktorka – Julia Pietrucha, która we współpracy ze scenarzystką i poetką Natalią Pietruchą oraz producentem i raperem Miuoshem nagrała album „SIERPNIOWE”. Płyta będzie miała premierę w dniu koncertu – 25 lipca 2025 roku. Sprzedaż biletów rozpocznie się 17 czerwca 2025 roku.

Spotkanie z historią

Płyta „SIERPNIOWE” to spotkanie z historią widzianą oczami współczesnych ludzi, którzy swój ogromny szacunek do przeszłości wyrażają muzyką i słowem. Album czerpie zarówno z opowieści zasłyszanych, jak i tych odkrytych podczas poszukiwań, a także z rozmów twórców i emocji towarzyszących im podczas przygotowania materiału. Wyników współpracy projektu PIETRUCHA | MIUOSH | PIETRUCHA w towarzystwie gości będzie można posłuchać 25 lipca o godzinie 20.00 w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia do sklepów oraz na serwisy streamingowe trafi płyta „SIERPNIOWE”.

– Kiedy otrzymałam propozycję stworzenia albumu z okazji 81. rocznicy Powstania Warszawskiego, i to na własnych zasadach, poczułam się bardzo wyróżniona i wdzięczna – mówi Julia Pietrucha, dyrektorka artystyczna projektu. – Było to dla mnie duże wyzwanie, ale przede wszystkim ogromny przywilej i radość. Do współpracy zaprosiłam poetkę i scenarzystkę, Natalię Pietruchę, moją siostrę, której talent pisarski zawsze podziwiałam. Powierzyłam jej opowiedzenie poezją historii inspirowanych losem Powstańców, pełnych emocji, strachu, tęsknoty, miłości i pragnień – historii o świecie skąpanym w sierpniowym słońcu 1944 roku. Naturalnym wyborem był także udział Miuosha, z którym współpracuję muzycznie od lat. Zagraliśmy wspólnie ponad 50 koncertów z projektem „Pieśni Współczesne”. Tym razem to ja mogłam zaprosić Miłosza do wspólnej muzycznej opowieści. Tak powstał nasz album „SIERPNIOWE” – dodaje Julia Pietrucha.

– Dla mnie projekt „SIERPNIOWE” to nie tylko muzyka, słowa, śpiew czy współpraca z niesamowicie zdolnymi artystami: Julią Pietruchą i Miuoshem – tłumaczy Natalia Pietrucha, autorka tekstów. – To przede wszystkim historie – ludzi, którzy żyli, kochali, bali się, wierzyli, mieli chwile zwątpienia. Czuli gniew, ale i miłość. Chciałam, żeby teksty piosenek odzwierciedlały skrajne emocje towarzyszące Powstaniu Warszawskiemu i jego bohaterom, ale też żeby mógł się w nich przejrzeć każdy z nas. Wierzę, że słowa mają wielką moc. Dzięki nim ocaleje pamięć. Bo kim bylibyśmy bez wspomnień? – wyjaśnia Natalia Pietrucha.

Podsumowanie współpracy Miuosha i Muzeum Powstania Warszawskiego

– Ten album to dla mnie swego rodzaju podsumowanie wyjątkowej i wieloletniej współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego – opowiada Miuosh. – Projekt „Historie” stworzony wspólnie z Natalią Grosiak i Smolikiem w 2016 roku, wyjątkowe koncerty specjalne, jakie dane mi było prowadzić, pomoc w tworzeniu albumów Kwiatu Jabłoni i Sorry Boys – to wszystko wspaniałe muzyczne momenty, które w jakiś sposób domykam w tym roku materiałem nagranym z Julią i Natalią – podsumowuje Miuosh.

– Wspomnienia o Powstaniu Warszawskim kształtują naszą tożsamość, a miejsca takie jak Muzeum Powstania Warszawskiego stają się nie tylko przestrzenią refleksji, ale również źródłem twórczej inspiracji dla artystów. To właśnie tu historia spotyka się ze sztuką, a przeszłość zyskuje nowe życie w artystycznych interpretacjach. Album „Sierpniowe” to wyjątkowa podróż przez emocje i wspomnienia związane z wydarzeniami 1944 roku. Artyści PIETRUCHA | MIUOSH | PIETRUCHA prowadzą nas przez świat pełen wzruszeń, niepokoju i nadziei, tworząc opowieść, która nie tylko upamiętnia, ale i ożywia pamięć o Powstaniu – powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na płycie znalazło się 10 utworów, które w przejmujący sposób nawiązują do wydarzeń z sierpnia 1944 roku. Mimo że album nosi tytuł „SIERPNIOWE”, jego brzmienie jest w dużej mierze chłodne – pojawiają się w nim dźwięki surowe, podniosłe, przejmujące. Na płycie usłyszeć będzie można także wyjątkowych gości, w tym Natalię Grosiak i Igora Nikiforowa.

Bilety na koncert w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego pojawią się w sprzedaży już 17 czerwca 2025 na bilety.1944.pl.