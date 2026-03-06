Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Foto: K. Szczęsny

Osiemnastolatek z Knurowa, Damian Stampka-Łoziński, stał się jednym z najbardziej pamiętnych uczestników najnowszego sezonu „Must Be The Music”. Młody artysta, który po uzyskaniu pełnoletności uciekł z domu adopcyjnego, aby realizować swoją pasję do muzyki, zaskoczył jury swoim emocjonalnym wykonaniem utworu Toma Odella „Another Love”.

Pasja i talent od najmłodszych lat

Damian od dziecka rozwijał swoje umiejętności muzyczne – gra na fortepianie i gitarze, a także szkoli głos pod opieką swojej trenerki śpiewu. Inspiracje czerpie z codziennych doświadczeń i osobistych przeżyć, co sprawia, że jego występy są autentyczne i pełne emocji.

– „Nie wstydzę się swoich emocji, które towarzyszą mi podczas każdego występu. Pozwalam sobie czuć i przeżywać muzykę w pełni, co sprawia, że publiczność może poczuć to razem ze mną” – mówi Damian.

Emocjonalny występ, który poruszył jurorów

Podczas castingu Damian wykonał utwór „Another Love”, co wywołało silne reakcje wśród jurorów: – „Co się stało, k*** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”* – powiedział wzruszony Miuosh.

– „Ja pierdykam…” – dodał zdumiony Dawid Kwiatkowski.

Nie pozostali obojętni również Natalia Szroeder i Sebastian Karpiel-Bułecka, którzy docenili szczerość i emocjonalną głębię występu młodego muzyka.

Marzenia o dalszej karierze muzycznej

Damian marzy o studiach muzycznych na Akademii Muzycznej w Warszawie oraz dalszym rozwoju muzycznym. Jego celem jest tworzenie piosenek, które poruszają, łączą ludzi i dają słuchaczom poczucie bliskości. Ucieczka z domu była dla niego krokiem w stronę realizacji marzeń i pełnej wolności artystycznej.