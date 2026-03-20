CGM

MIÜ, Bedoesa i Pezeta w zupełnie innych rolach niż na co dzień w teledysku do „Fantazji"

MIÜ wypuszcza „Ü UP? mixtape”

2026.03.20

opublikował:

MIÜ, Bedoesa i Pezeta w zupełnie innych rolach niż na co dzień w teledysku do „Fantazji”

Nowy projekt od MIÜ w końcu ujrzał światło dzienne. „Ü UP? mixtape” zadebiutował dzisiaj w streamingach.

Viralowe single i duże liczby

Na wydawnictwie znalazły się wcześniej opublikowane utwory, które zdążyły zdobyć ogromne zasięgi w sieci. Numery takie jak „miü miü”, „mmmaybach” czy „dopóki się nie zbudzisz” osiągnęły dziesiątki milionów odsłon, a jeden z nich przekroczył nawet 50 milionów streamów.

Mixtape składa się z kilkunastu utworów i pokazuje charakterystyczny, nowoczesny styl artysty, balansujący między trapem a bardziej alternatywnym brzmieniem.

Mocne featuringi i pokoleniowe spotkania. Na pokładzie Pezet, Bedoes 2115, Gural, Grubson, Zalia i inni

Jednym z najmocniejszych punktów projektu są goście. Na płycie pojawiają się m.in. Pezet, Bedoes 2115, Gural oraz Grubson.

Szczególne emocje budzi wspólny numer Pezeta i Bedoesa, czyli połączenie dwóch różnych pokoleń polskiego hip-hopu. Tego typu kolaboracje nadal należą do rzadkości, dlatego projekt wzbudza spore zainteresowanie w środowisku.

Do wspólnego numeru „Fantazje” powstał teledysk, w którym panowie wcielają się w zupełnie inne role niż na co dzień. Dodatkowo w klipie wystąpiła aktorka Mila Janowska i modelki – Sylwia Butor i Gosia Klimowicz

Mixtape powstawał w trudnym czasie

Sam MIÜ przyznawał wcześniej, że proces tworzenia materiału nie był łatwy. W pewnym momencie zdecydował się nawet odciąć od mediów społecznościowych, żeby skupić się na muzyce i dokończyć projekt.

Mimo braku dużej kampanii promocyjnej, mixtape już przed premierą był szeroko komentowany przez fanów i artystów ze sceny.

Tagi


Popularne newsy

Muniek zwolnił Sidneya Polaka SMS-em, bo tak doradzili mu lekarze: „Jest emocjonalnym człowiekiem, bardzo wrażliwym”
NEWS

Muniek zwolnił Sidneya Polaka SMS-em, bo tak doradzili mu lekarze: „Jest emocjonalnym człowiekiem, bardzo wrażliwym”

Tomb do Szalonego i Tańculi: „Przekręciliście wszystkie możliwe fakty”
NEWS

Tomb do Szalonego i Tańculi: „Przekręciliście wszystkie możliwe fakty”

Doda przyznała, że zdradziła swoją pierwszą dziewczynę i została przyłapana na gorącym uczynku
NEWS

Doda przyznała, że zdradziła swoją pierwszą dziewczynę i została przyłapana na gorącym uczynku

Mata i Polo G we wspólnym numerze. „Chciałem podbić świat – jak mogę zrobić to w Polsce?”
NEWS

Mata i Polo G we wspólnym numerze. „Chciałem podbić świat – jak mogę zrobić to w Polsce?”

Nowy album Sentino w dziesiątce najpopularniejszych albumów na świecie. Na pierwszym miejscu płyta z polskim akcentem
NEWS

Nowy album Sentino w dziesiątce najpopularniejszych albumów na świecie. Na pierwszym miejscu płyta z polskim akcentem

White 2115 rusza z własną wytwórnią i wraca z nowym singlem
NEWS

White 2115 rusza z własną wytwórnią i wraca z nowym singlem

Edyta Górniak o relacji z Dodą. „Nigdy się nie przyjaźniłyśmy”
NEWS

Edyta Górniak o relacji z Dodą. „Nigdy się nie przyjaźniłyśmy”

Polecane

CGM
Cztery koncerty Sistars wyprzedały się błyskawicznie

Cztery koncerty Sistars wyprzedały się błyskawicznie

Rezydentura legendarnego zespołu w najlepszej koncertowej sali w Warszawie

2 godziny temu

CGM
White 2115 wypuscił teledysk do „California Love”. Numer zapowiada start wytwórni rapera

White 2115 wypuscił teledysk do „California Love”. Numer zapowiada sta ...

Nostalgia w nowoczesnym wydaniu

3 godziny temu

CGM
Fagata prezentuje „Dekadentkę”. Nowa EP-ka rapującej influencerki już w sieci

Fagata prezentuje „Dekadentkę”. Nowa EP-ka rapującej influencerki już ...

Fagata umacnia swoją pozycję

3 godziny temu

CGM
Paluch gościem Fokusa i Rahima. „Diamenty” to mroczny numer o konfrontacji z własnymi słabościami i wewnętrznym cieniem

Paluch gościem Fokusa i Rahima. „Diamenty” to mroczny nume ...

„Katharsis” jako wieloaktowe dzieło

3 godziny temu

CGM
Magdalena Cielecka jako „Sexy Doll” w znakomitym teledysku Kasi Lins

Magdalena Cielecka jako „Sexy Doll” w znakomitym teledysku Kasi Lins

Teledysk bez jednej interpretacji

3 godziny temu

CGM
Malik Montana z kolejną międzynarodową współpracą. Tym razem raper nagrał duet z jedną z największych gwiazd Bliskiego Wschodu

Malik Montana z kolejną międzynarodową współpracą. Tym razem raper nag ...

„Vito Van” już w sieci

3 godziny temu