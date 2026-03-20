MIÜ, Bedoesa i Pezeta w zupełnie innych rolach niż na co dzień w teledysku do „Fantazji”

Nowy projekt od MIÜ w końcu ujrzał światło dzienne. „Ü UP? mixtape” zadebiutował dzisiaj w streamingach.

Viralowe single i duże liczby

Na wydawnictwie znalazły się wcześniej opublikowane utwory, które zdążyły zdobyć ogromne zasięgi w sieci. Numery takie jak „miü miü”, „mmmaybach” czy „dopóki się nie zbudzisz” osiągnęły dziesiątki milionów odsłon, a jeden z nich przekroczył nawet 50 milionów streamów.

Mixtape składa się z kilkunastu utworów i pokazuje charakterystyczny, nowoczesny styl artysty, balansujący między trapem a bardziej alternatywnym brzmieniem.

Mocne featuringi i pokoleniowe spotkania. Na pokładzie Pezet, Bedoes 2115, Gural, Grubson, Zalia i inni

Jednym z najmocniejszych punktów projektu są goście. Na płycie pojawiają się m.in. Pezet, Bedoes 2115, Gural oraz Grubson.

Szczególne emocje budzi wspólny numer Pezeta i Bedoesa, czyli połączenie dwóch różnych pokoleń polskiego hip-hopu. Tego typu kolaboracje nadal należą do rzadkości, dlatego projekt wzbudza spore zainteresowanie w środowisku.

Do wspólnego numeru „Fantazje” powstał teledysk, w którym panowie wcielają się w zupełnie inne role niż na co dzień. Dodatkowo w klipie wystąpiła aktorka Mila Janowska i modelki – Sylwia Butor i Gosia Klimowicz

Mixtape powstawał w trudnym czasie

Sam MIÜ przyznawał wcześniej, że proces tworzenia materiału nie był łatwy. W pewnym momencie zdecydował się nawet odciąć od mediów społecznościowych, żeby skupić się na muzyce i dokończyć projekt.

Mimo braku dużej kampanii promocyjnej, mixtape już przed premierą był szeroko komentowany przez fanów i artystów ze sceny.