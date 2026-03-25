Miley Cyrus ujawnia z kim romansowała podczas kręcenia serialu „Hannah Montana"

Gwiazdy Disneya i młodzieńcze uczucia

2026.03.25

Miley Cyrus ujawnia z kim romansowała podczas kręcenia serialu „Hannah Montana"

Miley Cyrus po latach zdradziła szczegóły swojego życia uczuciowego z czasów młodzieńczej kariery. Podczas jubileuszu 20-lecia serialu Hannah Montana artystka przyznała, że była w romantycznej relacji z Dylanem Sprousem.

„Był najsłodszy” – szczere wyznanie gwiazdy

W rozmowie w podcaście Call Her Daddy prowadzonym przez Alexa Coopera, Miley Cyrus potwierdziła krążące od lat plotki.

Artystka nie kryła sympatii do swojego byłego partnera:

  • nazwała go „najsłodszym”,
  • przyznała, że był jej chłopakiem,
  • potwierdziła, że wcześniejsze doniesienia medialne były prawdziwe.

W czasie, gdy Miley Cyrus zdobywała popularność dzięki „Hannah Montana”, Dylan Sprouse wraz z bratem Colem Sprousem występował w serialu „Nie ma to jak hotel”.

Miley wspominała, że ich relacja była niewinna i typowa dla nastolatków. Spotykali się m.in. na wspólnych wyjściach, a rodzina Dylana również była obecna w ich życiu.

Co dziś robią Miley Cyrus i Dylan Sprouse?

Po zakończeniu ery Disneya drogi obu gwiazd się rozeszły:

  • Dylan Sprouse zrobił przerwę od show-biznesu, a obecnie jest mężem Barbary Palvin,
  • Miley Cyrus rozwija karierę muzyczną i jest zaręczona z Maxxem Morando

Dawne plotki o związkach Miley Cyrus

W przeszłości media często łączyły Miley również z Nicka Jonasa. Relacje gwiazd Disneya były jednym z najgorętszych tematów wśród fanów na przełomie lat 2000.

Wyznanie artystki potwierdza, że przynajmniej część tych doniesień miała swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

