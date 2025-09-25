Szukaj
Mielzky: „To nie matcha rap, to jest Ice Cube i Ice-T”

Raper nadaje z Nowego Jorku.

2025.09.25

fot. Szerszeń

Mielzky prosto z Wielkiego Jabłka. I to z takim zestawem soczystych punchline’ów, że starczyłoby na obdzielenie jeszcze kilku innych rodzimych MC’s. Autor lipcowej EP-ki “Zaraz wracam” faktycznie nie kazał nam długo czekać na studyjny comeback i zaprezentował tytułowy singiel z nowej solowej płyty.

To było pewne jak techno w Trendzie. Jeszcze na początku wakacji Mielzky zapowiedział premierę nowego solowego albumu, ale zrobił to w dość nietypowy sposób. Na YouTube 2020 Label wylądowała bowiem konceptualna EP-ka “Zaraz Wracam”, skupiona wokół sentymentalnej i refleksyjnej strony twórczości rapera. Mielon od razu jednak zapowiedział, że jej zawartość będzie daleka od tematyki “To się więcej nie powtórzy”, czyli nowej solowej płyty artysty. Dziś sami możemy się o tym przekonać sprawdzając pierwszy i zarazem tytułowy singiel z nadchodzącego albumu.

Nowy album już w listopadzie

Zarówno muzycznie jak i wizualnie Ameryka pełną gębą. A w zasadzie Nowy Jork, bo to tam przed kilkoma tygodniami udał się Mielzky w towarzystwie duetu The Returners. Dwójka producentów ponownie zatroszczyła się o brzmienie albumu Mielona, a dopełnieniem ścisłej współpracy na kanwie muzycznej jest (a jakże by inaczej) kolejny znakomity teledysk autorstwa Szerszenia. Tytułowy singiel z “To się więcej nie powtórzy” to dopiero pierwsza odsłona nowej płyty, a kolejne są już w drodze. Niebawem poznamy też okładkę i pełną tracklistę nowego wydawnictwa.

Materiał “To się więcej nie powtórzy” ukaże się dokładnie w piątek 28 listopada nakładem 2020 Label. Oficjalny preorder listopadowej solówki oraz fizycznego wydania “Zaraz wracam” EP ruszył jeszcze w lipcu.

Płyty można zamawiać tylko we wspólnym zestawie, a liczba dodatkowych wariantów jest całkiem spora. Poczynając od merchu w postaci klasycznej hoodie aż po archiwalne wydania i reedycje poprzednich krążków z bogatej dyskografii Mielzky’ego. Wysyłka zamówień nastąpi bezpośrednio przed listopadową premierą.

