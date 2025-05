Metallica wraca do Polski

Foto: Brett Murray / metallica.com

Od ostatnich koncertów Metalliki w Polsce minął niespełna rok. W lipcu 2024 zespół dał dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Dziś dowiedzieliśmy się, że giganci z Bay Area wrócą do Polski w 2026 r., choć póki co nie zakomunikowano, kiedy dokładnie się to stanie ani gdzie.

Teaserowa kampania Live Nation

Live Nation Polska postawiło na niecodzienną formę komunikacji, ogłaszając wiadomość poprzez billboard przy dworcu Warszawa Centralna. Nie ma na nim słowa „Metallica”, są za to daty dotychczasowych koncertów grupy w Polsce, co ułatwiło fanom identyfikację tego, co kryje grafika. Agencja dodatkowo ułatwiła zadanie, publikując zdjęcie billboardu na facebookowym profilu i dołączając fragment tekstu „Nothing Else Matters”.

W przeciwieństwie do 2024 r., tym razem dostaniemy jeden koncert. Więcej informacji wkrótce.