Metallica nie wystąpi na PGE Narodowym?

Foto: Brett Murray / metallica.com

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że w 2026 r. Metallica wróci do Polski. Live Nation przekazało informację w kreatywny sposób – ogłaszając ją na billboardzie, na którym pojawiło się kilka dat z przeszłości. Fani błyskawicznie powiązali je z terminami dotychczasowych koncertów gigantów z metalu w naszym kraju, rozszyfrowując tym samym zagadkę dotyczącą tego, czyj koncert zapowiada agencja.

Wiemy już kto, częściowo wiemy kiedy (na billboardzie widnieje napis XX.XX.2026), pozostaje jeszcze jedno pytanie – gdzie? Skoro reklama pojawiła się przy dworcu Warszawa Centralna, większość fanów z góry założyła, że Metallica przyjedzie na PGE Narodowy. Ze Śląska docierają jednak informacje, z których wynika, że grupa zawita do Chorzowa.

Metallica wraca do Chorzowa?

Paweł Kurczonek z „Dziennika Zachodniego” w tekście zatytułowanym „Metallica wraca na Stadion Śląski! Amerykańska legenda metalu wybrała Chorzów na polski koncert podczas trasy w 2026 roku” pisze: „Tajemnicą był również lokalizacja występu amerykańskiej formacji. Był, do dziś. Nasze źródła potwierdzają, że w 2026 roku Metallica zagra na Stadionie Śląskim (dokładniej: Superauto Stadionie Śląskim). To oczywiście informacja nieoficjalna, na potwierdzenie której będziecie musieli poczekać co najmniej do przyszłego tygodnia. Ale, według naszych źródeł, to już pewne, załatwione”.

Czy Metallica faktycznie zawita na Śląsk? Niewykluczone, że tak. Wygląda jednak na to, że wbrew sugestii „Dziennika Zachodniego” na ogłoszenie nie będziemy musieli czekać do przyszłego tygodnia. Po sieci krążą grafiki, sugerujące, że grupa ogłosi przyszłoroczne plany koncertowe już jutro.