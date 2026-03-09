Męskie Granie odda hołd Stanisławowi Soyce. Wyjątkowy projekt poświęcony legendzie polskiej muzyki

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Rok po śmierci Stanisław Soyka trasa Męskie Granie przygotowała wyjątkowy projekt poświęcony jednemu z najważniejszych polskich artystów. Podczas koncertów zabrzmi „Tribute to Stanisław Soyka”, w którym udział wezmą czołowi artyści polskiej sceny muzycznej.

W projekcie wystąpią m.in. Natalia Przybysz, Smolik, Anna Maria Jopek, Paulina Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska. Muzycznego hołdu dla Soyki będzie można posłuchać podczas koncertów w Żywiec, Poznań oraz Wrocław.

Artysta o niezwykłej wrażliwości

Stanisław Soyka był jednym z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. W swojej twórczości łączył elementy jazzu, soulu, popu oraz poezji śpiewanej. Dzięki emocjonalnym interpretacjom i ogromnej wrażliwości artystycznej zyskał opinię jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Podczas ponad czterdziestoletniej kariery stworzył wiele znanych utworów, w tym m.in. „Tolerancja” czy „Cud niepamięci”, a także współpracował z licznymi artystami polskiej sceny muzycznej.

Muzyczne epitafium dla Soyki

Za projekt „Tribute to Stanisław Soyka” odpowiada Natalia Przybysz, która podkreśla, że pomysł koncertu zrodził się z potrzeby oddania hołdu zmarłemu artyście.

„Odejście Staszka było tak szokujące, nagłe i bolesne dla nas przyjaciół ze sceny. Nie zdążyliśmy w Sopocie porozmawiać, nie zdążyliśmy zaśpiewać wspólnie ‘Come Sunday’ Mahalii Jackson, zinterpretować wspólnie poezji Langstona Hughesa. Nie zdążyliśmy wszyscy Staszku tylu rzeczy… Chcę oddać mu należyty muzyczny hołd. Chcę zrobić koncert, który będzie epitafium dla Stanisława Soyki” – mówi artystka.

Wyjątkowy skład na scenie

Stanisław Soyka kilkukrotnie występował na trasie Męskie Granie, dlatego artyści związani z wydarzeniem postanowili uczcić jego pamięć właśnie podczas tej koncertowej serii. Do współpracy zaproszono m.in. Smolika, który przygotował muzyczne aranżacje projektu.

Podczas koncertów usłyszymy m.in. charakterystyczne brzmienie organów, które – jak podkreśla Natalia Przybysz – symbolizują wyjątkowy wkład Soyki w rozwój polskiej muzyki.

Projekt „Tribute to Stanisław Soyka” zostanie zaprezentowany podczas koncertów trasy Męskie Granie w: