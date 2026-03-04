Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

foto: mat. pras.

Mel B ze Spice Girls weźmie udział w Celebrity Squid Game, spin-offie popularnego show Netflixa zatytułowanym Squid Game: The VIP Challenge. W serii weźmie udział siedmiu celebrytów oraz jeden były gracz Squid Game, którzy będą rywalizować w „stresującej, nieprzewidywalnej i diabelsko trudnej konkurencji”.

Reakcje fanów i drużyna Mel B

W opublikowanym na Instagramie oficjalnym wideo, Mel B podpisała post: „Squid Games are about to get really Scary!” – a fani już deklarują wsparcie dla Team Mel B.

Pozostali uczestnicy

Oprócz Mel B w programie wezmą udział: Ryan Serhant (Owning Manhattan), mistrz NBA Tristan Thompson, twórczyni treści Kristy Sarah, Kim Zolciak (Real Housewives of Atlanta), Hannah Godwin (The Bachelor), Dylan Efron – brat Zaca Efrona – oraz Viper, gracz z drugiego sezonu Squid Game, wybrany przez fanów do powrotu. Netflix nie ogłosił jeszcze daty premiery.

Kariera Mel B i obchody 30-lecia Spice Girls

Mel B wcześniej rywalizowała w Dancing With the Stars i była jurorką w The X Factor, The Masked Singer Australia, Queen of the Universe i America’s Got Talent. Rok 2026 jest także wyjątkowy, ponieważ obchodzone jest 30-lecie debiutu Spice Girls – Brytyjski Royal Mint wyemitował limitowaną monetę z sylwetkami członkiń zespołu. Fani spekulują o możliwej trasie reunion, ale oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma.