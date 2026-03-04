CGM

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

Netflix ogłasza gwiazdy spin-offu

2026.03.04

opublikował:

Mel B ze Spice Girls dołącza do Celebrity Squid Game

foto: mat. pras.

Mel B ze Spice Girls weźmie udział w Celebrity Squid Game, spin-offie popularnego show Netflixa zatytułowanym Squid Game: The VIP Challenge. W serii weźmie udział siedmiu celebrytów oraz jeden były gracz Squid Game, którzy będą rywalizować w „stresującej, nieprzewidywalnej i diabelsko trudnej konkurencji”.

Reakcje fanów i drużyna Mel B

W opublikowanym na Instagramie oficjalnym wideo, Mel B podpisała post: „Squid Games are about to get really Scary!” – a fani już deklarują wsparcie dla Team Mel B.

Pozostali uczestnicy

Oprócz Mel B w programie wezmą udział: Ryan Serhant (Owning Manhattan), mistrz NBA Tristan Thompson, twórczyni treści Kristy Sarah, Kim Zolciak (Real Housewives of Atlanta), Hannah Godwin (The Bachelor), Dylan Efron – brat Zaca Efrona – oraz Viper, gracz z drugiego sezonu Squid Game, wybrany przez fanów do powrotu. Netflix nie ogłosił jeszcze daty premiery.

Kariera Mel B i obchody 30-lecia Spice Girls

Mel B wcześniej rywalizowała w Dancing With the Stars i była jurorką w The X Factor, The Masked Singer Australia, Queen of the Universe i America’s Got Talent. Rok 2026 jest także wyjątkowy, ponieważ obchodzone jest 30-lecie debiutu Spice Girls – Brytyjski Royal Mint wyemitował limitowaną monetę z sylwetkami członkiń zespołu. Fani spekulują o możliwej trasie reunion, ale oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma.

Tagi


Popularne newsy

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie
NEWS

50-lecie hip-hopu połączy dwóch najbardziej zwaśnionych raperów polskiej sceny. Tede i Peja zagrają na jednej scenie

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on
NEWS

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument
NEWS

Noel Gallagher: Koncerty reaktywowanego Oasis były „lepsze niż w latach 90. Powstaje „oszałamiający” dokument

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie
NEWS

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

NEWS
Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńska z piosenką dla swojego taty

Poruszający występ w nowym sezonie „Must Be The Music”. Julita Kaczyńs ...

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał, że dla takich występów jest w tym programie

3 godziny temu

CGM
Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli ...

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

4 godziny temu

CGM
Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 tysięcy fanów

Shakira bije rekord na Zócalo w Mexico City. Jej koncert obejrzało 400 ...

Największy koncert w historii placu

5 godzin temu

CGM
Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie strzelaniny z Megan Thee Stallion

Sąd w Kalifornii odrzucił apelację Tory’ego Laneza w sprawie str ...

Raper odbywa karę 10 lat pozbawienia wolności

5 godzin temu

CGM
Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Selena Gomez ujawnia, że Taylor Swift pisała o niej piosenki

Przyjaźń od czasów nastoletnich

5 godzin temu

CGM
Trent Reznor sugeruje koniec tras koncertowych Nine Inch Nails

Trent Reznor sugeruje koniec tras koncertowych Nine Inch Nails

Trent i spółka zrezygnują z koncertowania?

5 godzin temu