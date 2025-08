Mel B po raz drugi wyszła za mąż za Rory’ego McPhee. Marokańska ceremonia pełna koloru, emocji i blasku

View this post on Instagram

Świętowanie rozpoczęło się 1 sierpnia i trwało aż trzy dni. W piątek odbyła się uroczysta kolacja z udziałem najbliższych przyjaciół i rodziny. W sobotę miała miejsce duchowa ceremonia ślubna na świeżym powietrzu, a całość zakończyła się niedzielnym brunch’em. Goście cieszyli się muzyką, tańcami i wyrafinowaną kuchnią w pięknych okolicznościach przyrody.

Marokańskie wesele miało niezwykle romantyczny i duchowy charakter, co było istotne dla pary młodej, która pragnęła uczcić swoje uczucia w wyjątkowy sposób.

Jedyna obecna „Spicetka” – Mel C wspiera przyjaciółkę

Na marokańskim ślubie Mel B obecna była tylko jedna z jej dawnych koleżanek z zespołu – Mel C, czyli Melanie Chisholm. To właśnie ona była jedyną reprezentantką Spice Girls, która pojawiła się na ceremonii. Po wydarzeniu Mel C udostępniła wpis na Instagramie, w którym napisała: „Co za weekend! Tak się cieszymy, że mogliśmy się nim z wami podzielić.”

Nieobecność pozostałych członkiń zespołu została zauważona, jednak obecność Mel C pokazała, że relacje między wokalistkami wciąż są pełne wzajemnego szacunku i przyjaźni.

Kim jest Rory McPhee – trzeci mąż Mel B?

Rory McPhee to fryzjer i stylista fryzur, młodszy od Mel B o 13 lat. Para zna się od wielu lat i ich związek rozwijał się w cieniu kamer. Ich relacja zyskała nowy wymiar, kiedy zdecydowali się na zaręczyny, a następnie dwa śluby – formalny i duchowy.

McPhee wspiera Mel B w jej karierze i życiu prywatnym, a ich wspólne zdjęcia pokazują silne emocje i głębokie uczucie. Ich marokańskie wesele było nie tylko celebracją miłości, ale również symbolicznym nowym początkiem.

Mel B – od Spice Girls do duchowego ślubu

Melanie Brown ma za sobą barwne życie uczuciowe i medialne. Po burzliwych relacjach, w tym głośnym romansie z Eddiem Murphym, z którym ma córkę, oraz dwóch wcześniejszych małżeństwach, obecny związek z Rorym wydaje się być stabilny i pełen harmonii.

Znana również z pracy jako jurorka w „America’s Got Talent”, Mel B nie przestaje zaskakiwać swoimi decyzjami i stylem. Jej ślubna kreacja oraz organizacja całego wydarzenia doskonale odzwierciedlają jej silny charakter i indywidualność.

Suknia ślubna Mel B – kreacja z przesłaniem

Czerwona suknia Mel B to nie tylko modowy manifest, ale także symbol przemiany i nowego etapu w życiu artystki. Jej współpraca z projektantami ukazuje, jak moda może wyrażać osobowość i historię człowieka.

Caroline Black podkreśliła, że Mel miała jasną wizję tego, czego pragnie – sukni odważnej, błyszczącej, ale komfortowej i lekkiej. Połączenie elegancji, nowoczesności i duchowości zaowocowało jednym z najbardziej zapadających w pamięć ślubnych looków tego roku.