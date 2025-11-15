CGM

Meghan Trainor schudła prawie 30 kilogramów i jest za to hejtowana: „Czuję się świetnie, a ludzie mnie atakują”

Spektakularna metamorfoza piosenkarki

2025.11.15

Meghan Trainor schudła prawie 30 kilogramów i jest za to hejtowana: „Czuję się świetnie, a ludzie mnie atakują”

Meghan Trainor, znana z hitu „All About That Bass”, przeszła w ostatnim roku ogromną przemianę. Gwiazda znacząco schudła – prawie 30 kilogramów – i otwarcie przyznaje, że korzystała z zabiegów estetycznych oraz leków stosowanych w leczeniu cukrzycy, które wpłynęły na jej wygląd. Jej nowa sylwetka wzbudza jednak skrajne emocje w sieci.

Kariera i życie prywatne piosenkarki

Kariera Trainor rozwija się od lat, a jej single wielokrotnie trafiały na szczyty list przebojów. W życiu prywatnym artystka również odnalazła stabilizację – od 2018 roku jest żoną aktora Daryla Sabary, z którym ma dwóch synów: Rileya i Barry’ego.

Fala krytyki po utracie wagi

Choć wielu fanów chwali jej nowy wygląd, równie liczna grupa internautów zarzuca jej, że odchodzi od idei ciałopozytywności, z którą była kojarzona na początku kariery. W najnowszym wywiadzie dla „Entertainment Tonight” Meghan przyznała, że hejt przybiera na sile.

  • Czuję się świetnie, a ludzie mnie atakują – powiedziała, dodając, że krytycy są „coraz głośniejsi” i „bardziej złośliwi”.

„Nigdy nie czułam się lepiej” – Trainor o zdrowiu po ciąży

Wokalistka podkreśliła, że po urodzeniu dzieci po raz pierwszy naprawdę zadbała o swoje zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zapewnia, że jej metamorfoza wynika z troski o siebie, a nie z presji otoczenia.

  • Dosłownie po raz pierwszy w życiu dbam o swoje zdrowie – na najwyższym poziomie. Nigdy nie czułam się lepiej, a wyglądam niesamowicie – podkreśliła.

Jak Meghan radzi sobie z hejtem?

Mimo pozytywnych efektów przemiany Trainor przyznaje, że wciąż uczy się, jak nie brać do siebie internetowych komentarzy:

  • Muszę znaleźć sposób, żeby to na mnie nie wpływało – skwitowała.

