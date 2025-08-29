Meghan Trainor przeszła spektakularną metamorfozę. Fani: „Wygląda jak klon miliona innych celebrytek”

Meghan Trainor – od ciałopozytywności do odchudzonej sylwetki
Meghan Trainor, znana z przeboju „All About That Bass”, od lat uchodziła za ambasadorkę ruchu body positive. Po drugiej ciąży 31-letnia wokalistka zdecydowała się jednak na poważną metamorfozę. Z pomocą dietetyka, trenera personalnego oraz leku Mounjaro udało jej się znacząco schudnąć.
Wokalistka otwarcie przyznała, że korzystała z farmakologicznego wsparcia:
„Nie, nie wyglądam jak 10 lat temu. Przeszłam drogę, żeby być najzdrowszą, najsilniejszą wersją siebie dla moich dzieci oraz dla mnie” – tłumaczyła na Instagramie.
Zabiegi medycyny estetycznej i lifting piersi
Oprócz zmian w diecie i treningach, Meghan Trainor zdecydowała się także na zabiegi chirurgiczne. Kilka miesięcy temu ujawniła, że przeszła lifting piersi oraz wszczepienie implantów. Artystka podkreśla, że decyzje te miały na celu poprawę jej samopoczucia i zdrowia po ciążach.
Meghan Trainor na premierze „The Paper”
Nowa sylwetka gwiazdy została szeroko zaprezentowana podczas premiery serialu „The Paper” w Los Angeles. Na czerwonym dywanie Trainor pojawiła się w towarzystwie męża, aktora Daryla Sabary („Mali agenci”).
Piosenkarka miała na sobie czarne kuse szorty oraz top z głębokim dekoltem, które podkreślały jej figurę. Uwagę zwracała także fryzura – blond włosy upięte w luźny kok.
Reakcje fanów: zachwyt i krytyka
Spektakularna przemiana Meghan Trainor podzieliła fanów. Choć część internautów gratulowała jej determinacji, w sieci nie brakowało krytycznych głosów. Pod zdjęciami można przeczytać komentarze:
„Przykro mi, ale Meghan wygląda obecnie jak klon miliona innych celebrytek”; „Boże, co jej się stało”; „Wow, nie poznałem jej”; „A była taka ciałopozytywna…”
