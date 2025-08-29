Meghan Trainor przeszła spektakularną metamorfozę. Fani: „Wygląda jak klon miliona innych celebrytek”

Meghan Trainor – od ciałopozytywności do odchudzonej sylwetki

Meghan Trainor, znana z przeboju „All About That Bass”, od lat uchodziła za ambasadorkę ruchu body positive. Po drugiej ciąży 31-letnia wokalistka zdecydowała się jednak na poważną metamorfozę. Z pomocą dietetyka, trenera personalnego oraz leku Mounjaro udało jej się znacząco schudnąć.

Wokalistka otwarcie przyznała, że korzystała z farmakologicznego wsparcia:

„Nie, nie wyglądam jak 10 lat temu. Przeszłam drogę, żeby być najzdrowszą, najsilniejszą wersją siebie dla moich dzieci oraz dla mnie” – tłumaczyła na Instagramie.

Zabiegi medycyny estetycznej i lifting piersi

Oprócz zmian w diecie i treningach, Meghan Trainor zdecydowała się także na zabiegi chirurgiczne. Kilka miesięcy temu ujawniła, że przeszła lifting piersi oraz wszczepienie implantów. Artystka podkreśla, że decyzje te miały na celu poprawę jej samopoczucia i zdrowia po ciążach.