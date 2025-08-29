Meghan Trainor przeszła spektakularną metamorfozę. Fani: „Wygląda jak klon miliona innych celebrytek”

Szukaj
2025.08.29

opublikował:

Meghan Trainor – od ciałopozytywności do odchudzonej sylwetki

Meghan Trainor, znana z przeboju „All About That Bass”, od lat uchodziła za ambasadorkę ruchu body positive. Po drugiej ciąży 31-letnia wokalistka zdecydowała się jednak na poważną metamorfozę. Z pomocą dietetyka, trenera personalnego oraz leku Mounjaro udało jej się znacząco schudnąć.

Wokalistka otwarcie przyznała, że korzystała z farmakologicznego wsparcia:

„Nie, nie wyglądam jak 10 lat temu. Przeszłam drogę, żeby być najzdrowszą, najsilniejszą wersją siebie dla moich dzieci oraz dla mnie” – tłumaczyła na Instagramie.

Zabiegi medycyny estetycznej i lifting piersi

Oprócz zmian w diecie i treningach, Meghan Trainor zdecydowała się także na zabiegi chirurgiczne. Kilka miesięcy temu ujawniła, że przeszła lifting piersi oraz wszczepienie implantów. Artystka podkreśla, że decyzje te miały na celu poprawę jej samopoczucia i zdrowia po ciążach.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Meghan Trainor (@meghantrainor)

 

Meghan Trainor na premierze „The Paper”

Nowa sylwetka gwiazdy została szeroko zaprezentowana podczas premiery serialu „The Paper” w Los Angeles. Na czerwonym dywanie Trainor pojawiła się w towarzystwie męża, aktora Daryla Sabary („Mali agenci”).

Piosenkarka miała na sobie czarne kuse szorty oraz top z głębokim dekoltem, które podkreślały jej figurę. Uwagę zwracała także fryzura – blond włosy upięte w luźny kok.

Reakcje fanów: zachwyt i krytyka

Spektakularna przemiana Meghan Trainor podzieliła fanów. Choć część internautów gratulowała jej determinacji, w sieci nie brakowało krytycznych głosów. Pod zdjęciami można przeczytać komentarze:

„Przykro mi, ale Meghan wygląda obecnie jak klon miliona innych celebrytek”; „Boże, co jej się stało”; „Wow, nie poznałem jej”; „A była taka ciałopozytywna…”

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Meghan Trainor (@meghantrainor)

