Megan Thee Stallion zachwyca w zielonym bikini – nowa definicja „Hot Girl Summer”

fot. YouTube

Megan Thee Stallion po raz kolejny przyciągnęła uwagę fanów i mediów społecznościowych, tym razem publikując zdjęcia w seksownym, zielonym bikini. Uwagę internautów przykuł nie tylko tropikalny klimat ujęcia, ale przede wszystkim odważny krój stroju kąpielowego, który eksponował tzw. underboob – czyli dolną część biustu.

Zdjęcia, które rozpaliło sieć

Fotografia wykonana przy basenie natychmiast stała się viralem. TMZ opisało ją jako „Megan Thee Stallion flaunts major underboob in green bikini” – co idealnie oddaje estetykę ujęcia. Megan do zdjęcia dodała jedynie emoji samolotu ✈️, sugerując relaks lub wakacyjną podróż. Jej fani natychmiast zasypali komentarzami profil artystki, chwaląc jej wygląd i sylwetkę.

Underboob – nowy trend w modzie plażowej

Odważne bikini Megan Thee Stallion wpisuje się w rosnący trend mody plażowej, w którym dominują wycięcia i nowoczesne kroje. Stylizacje z widocznym underboobem są teraz na topie wśród celebrytek i influencerów. Megan udowadnia, że potrafi łączyć seksapil z pewnością siebie, stając się ikoną wakacyjnego stylu.

Sylwetka Megan to efekt ciężkiej pracy

Według TMZ, imponująca figura Megan to wynik intensywnych treningów – w tym ćwiczeń cardio, pilatesu oraz siłowni. Raperka od lat promuje zdrowy styl życia, siłę kobiecości i akceptację własnego ciała.

Post Megan zebrał tysiące komentarzy i set tysięcy polubień. Fani okrzyknęli ją „królową lata”.