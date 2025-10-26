Megan Thee Stallion rapuje o Klayu Thompsonie w nowym utworze „Lover Girl”

Megan Thee Stallion dzieli się miłością w nowym singlu

Megan Thee Stallion w swoim nowym singlu „Lover Girl” odnosi się do swojego związku z koszykarzem Klayem Thompsonem. Piosenkarka z Houston zdaje się dedykować utwór swojemu partnerowi, używając subtelnych i jawnych odniesień do niego w tekstach.

„Your n***a fantasy, my man reality / I had to lock in when I found out he could handle me” – rapuje Megan w pierwszej zwrotce, podkreślając szacunek i równowagę w związku.

Odniesienia do Klay’a Thompson’a w tekście

Niektóre fragmenty piosenki są bardziej ogólne, ale fani zauważyli, że zwrotka „from Splash Town” może być odniesieniem do przydomku Klay’a Thompson’a – jednego z Splash Brothers w NBA. Tekst podkreśla również lojalność, wsparcie i wzajemny szacunek w związku.

Fani przewidzieli miłość Megan Thee Stallion i Klay’a Thompson’a?

Niektórzy fani uznali, że związek Megan i Klay’a był przewidywalny już w 2011 roku, kiedy artystka napisała na Twitterze:

„I’m marrying an athlete for sure… maybe a football player… but most likely a basketball player.”

Klay Thompson wspiera Megan Thee Stallion

Koszykarz Klay Thompson również publicznie wyraził swoją aprobatę i wsparcie dla partnerki. Podczas gali Pete & Thomas Foundation mówił: