CGM

Megan Thee Stallion płacze na sali sądowej – zeznaje w sprawie oszczerstw przeciwko Milagro Gramz

Zeznania dotyczące strzelaniny

2025.11.22

opublikował:

Megan Thee Stallion płacze na sali sądowej – zeznaje w sprawie oszczerstw przeciwko Milagro Gramz

Megan Thee Stallion stanęła w czwartek przed sądem w sprawie o zniesławienie przeciwko blogerce Milagro „Gramz” Cooper i nie mogła powstrzymać łez, gdy mówiła o kampanii informacyjnej dotyczącej prewencji samobójstw, w której wcześniej brała udział.

Raperka była przesłuchiwana w kontekście nocy, w której doszło do strzelaniny z udziałem Tory Laneza, i obejrzała fragment dokumentu przygotowanego we współpracy z organizacją zajmującą się zdrowiem psychicznym, Never A Bother.

Trudne wspomnienia i emocje

Megan ze łzami w oczach opowiadała ławie przysięgłych, że wie, jak to jest „nie chcieć już żyć”, i szczegółowo opisała, jak bardzo sytuacja z Torym i Milagro wpłynęła na jej życie.

Raperka mówiła także o walce z plotkami – w tym o rzekomym romansie z menedżerem, Travisem Farrisem – oraz o ogromnym stresie i lęku, jakie to wywoływało.

Zeznania dotyczące strzelaniny

Prawnik Megan pytał ją również o operację, którą przeszła w noc strzelaniny, w tym o fragmenty kul wyjęte z jej stóp, oraz o jej odczucia związane z narracją, którą – według niej – Tory Lanez i Milagro rozpowszechniali w sieci, twierdząc, że nie została postrzelona.

Raperka szczegółowo opisała także pobyt w placówce medycznej w celu odbycia terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), która – jak mówi – pomaga nauczyć się, jak przechowywać traumę w mózgu.

Według wcześniejszych zeznań, koszt terapii wyniósł około 240 000 dolarów.

Megan przyznała również, że żałuje, iż początkowo nie wskazała Tory’ego jako sprawcy strzelaniny, twierdząc, że próbowała go chronić po medialnym nagłośnieniu sprawy związanej z brutalnością policji, która doprowadziła do śmierci George’a Floyda.

Tagi


Popularne newsy

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”
NEWS

„Polski rap wieje chuj*m, więc podpisałem Fagatę”. Mata z mocnym numerem „sorry, taki jestem”

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”
NEWS

Elita Kaliska wraca po 25 latach i uderza w Fagatę w nowym utworze „Destrukcja”

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 
NEWS

OG Kamka zdissowana przez Zibexa. To on miał byc producentem jej albumu 

Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszawska reaguje: „Bulwersujący incydent”
NEWS

Luna wywołała skandal nagraniem sprzed ołtarza. Archidiecezja Warszawska reaguje: „Bulwersujący incydent”

Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz
NEWS

Nie żyje Sawa. Współtworzył z Majorem SPZ Specnaz

OG Kamka dissuje Fagatę: „Kiedy ja szlifuje warsztat, ty szlifujesz berło”
NEWS

OG Kamka dissuje Fagatę: „Kiedy ja szlifuje warsztat, ty szlifujesz berło”

Premiera klipu do „Żywej Legendy”. To ostatni teledysk, w którym wystąpił Pono
NEWS

Premiera klipu do „Żywej Legendy”. To ostatni teledysk, w którym wystąpił Pono

Polecane

CGM
Kazior prezentuje nowy singiel „Apartament w centrum”

Kazior prezentuje nowy singiel „Apartament w centrum”

Singiel jest kolejnym przedsmakiem nowego albumu Kaziora

56 minut temu

CGM
Bungee i Kizo prezentują uliczny hit „NA BLOK”

Bungee i Kizo prezentują uliczny hit „NA BLOK”

Nowoczesna produkcja i chwytliwy refren

3 godziny temu

CGM
Rufuz, Bilon HG, Szwed SWD i Sir Mich z podwójnym uderzeniem – „INDI INTRO / MONEY MOVES”

Rufuz, Bilon HG, Szwed SWD i Sir Mich z podwójnym uderzeniem – „ ...

Nowy etap w karierze Rufuza

5 godzin temu

CGM
Współpracował z sanah i Marylą Rodowicz. Jego wersja techno religijnego hymnu stała się viralem

Współpracował z sanah i Marylą Rodowicz. Jego wersja techno religijneg ...

W 2018 roku był drugim najczęściej słuchanym artysta na polskim Spotify. Zaraz po Fryderyku Chopinie

8 godzin temu

CGM
Sia zamierza być „niepowstrzymana” podczas rozprawy o opiekę nad dzieckiem. Artystka planuje zeznawać osobiście

Sia zamierza być „niepowstrzymana” podczas rozprawy o opiekę nad dziec ...

Burzliwy rozwód i spór o opiekę

8 godzin temu

CGM
Wspomagane samobójstwo bliźniaczek reprezentujących Niemcy w Euworizji kosztowało kilka tysięcy euro

Wspomagane samobójstwo bliźniaczek reprezentujących Niemcy w Euworizji ...

Bliźniaczki były duetem wokalnym, występującym m.in. z Deanem Martinem czy Frankiem Sinatrą

9 godzin temu