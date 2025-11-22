Megan Thee Stallion płacze na sali sądowej – zeznaje w sprawie oszczerstw przeciwko Milagro Gramz

Megan Thee Stallion stanęła w czwartek przed sądem w sprawie o zniesławienie przeciwko blogerce Milagro „Gramz” Cooper i nie mogła powstrzymać łez, gdy mówiła o kampanii informacyjnej dotyczącej prewencji samobójstw, w której wcześniej brała udział.

Raperka była przesłuchiwana w kontekście nocy, w której doszło do strzelaniny z udziałem Tory Laneza, i obejrzała fragment dokumentu przygotowanego we współpracy z organizacją zajmującą się zdrowiem psychicznym, Never A Bother.

Trudne wspomnienia i emocje

Megan ze łzami w oczach opowiadała ławie przysięgłych, że wie, jak to jest „nie chcieć już żyć”, i szczegółowo opisała, jak bardzo sytuacja z Torym i Milagro wpłynęła na jej życie.

Raperka mówiła także o walce z plotkami – w tym o rzekomym romansie z menedżerem, Travisem Farrisem – oraz o ogromnym stresie i lęku, jakie to wywoływało.

Zeznania dotyczące strzelaniny

Prawnik Megan pytał ją również o operację, którą przeszła w noc strzelaniny, w tym o fragmenty kul wyjęte z jej stóp, oraz o jej odczucia związane z narracją, którą – według niej – Tory Lanez i Milagro rozpowszechniali w sieci, twierdząc, że nie została postrzelona.

Raperka szczegółowo opisała także pobyt w placówce medycznej w celu odbycia terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), która – jak mówi – pomaga nauczyć się, jak przechowywać traumę w mózgu.

Według wcześniejszych zeznań, koszt terapii wyniósł około 240 000 dolarów.

Megan przyznała również, że żałuje, iż początkowo nie wskazała Tory’ego jako sprawcy strzelaniny, twierdząc, że próbowała go chronić po medialnym nagłośnieniu sprawy związanej z brutalnością policji, która doprowadziła do śmierci George’a Floyda.