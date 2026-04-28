Megan Thee Stallion kończy przygodę z Broadwayem po rozstaniu z Klayem Tompsonem

Raperka żegna się z musicalem „Moulin Rouge!” kilka tygodni przed planowanym finałem

2026.04.28

Świat show-biznesu obiegła informacja, że Megan Thee Stallion zakończy swój występ na Broadwayu wcześniej niż pierwotnie zakładano. Artystka żegna się z musicalem „Moulin Rouge!” kilka tygodni przed planowanym finałem.

Niespodziewana zmiana planów na Broadwayu

Megan Thee Stallion miała występować w nowojorskiej produkcji Moulin Rouge! The Musical do 17 maja, jednak ogłosiła, że jej ostatni występ odbędzie się już w najbliższy piątek.

W krótkim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych artystka podkreśliła, że udział w spektaklu był dla niej wyjątkowym doświadczeniem i podziękowała całej obsadzie oraz ekipie technicznej za wspólną pracę.

Emocje po rozstaniu z Klayem Thompsonem

Decyzja o wcześniejszym zakończeniu występów zbiegła się w czasie z głośnym rozstaniem artystki z koszykarzem NBA Klay Thompson. Jak wynika z doniesień, relacja pary zakończyła się z powodu utraty zaufania i różnic w podejściu do związku.

Według medialnych relacji, rozstanie miało duży wpływ na emocjonalny stan artystki, co było widoczne również podczas jednego z jej ostatnich występów na scenie Broadwayu.

Wzruszające pożegnanie z obsadą „Moulin Rouge!”

W swoim wpisie Megan podkreśliła, że praca nad musicalem była dla niej ważnym etapem kariery. Artystka zwróciła uwagę na profesjonalizm całej ekipy oraz intensywny charakter pracy w teatrze.

Podziękowała również fanom, którzy wspierali ją podczas całego projektu i pojawiali się na jej występach w Nowym Jorku.

Co dalej z karierą Megan Thee Stallion?

Na ten moment nie wiadomo, jakie są kolejne zawodowe plany artystki. Jej wcześniejsze zaangażowanie w Broadway było dla wielu fanów zaskoczeniem, ponieważ kojarzona jest głównie ze sceną muzyczną i hip-hopem.

Wcześniej Megan Thee Stallion zapowiadała również kolejne projekty muzyczne, dlatego jej nagłe wycofanie się z teatru może oznaczać powrót do pracy nad nowym materiałem.

