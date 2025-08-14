Szukaj
Megadeth żegnają się ze sceną

Dave Mustaine mówi "dość".

2025.08.14

opublikował:

fot. Rafał Kudyba / Paradox

Słodko-gorzkie wieści dla fanów Megadeth. Od pewnego czasu na oficjalnej stronie mogliśmy oglądać odliczanie. Dziś wiemy już, że prowadziło ono do ogłoszenia nowej płyty. Niestety – będzie to ostatni album grupy. Dave Mustaine mówi „dość”, dlatego po premierze krążka zabiera grupę w jeszcze jedną trasę koncertową, a potem przechodzi na muzyczną emeryturę.

Megadeth wystąpią w tym roku w Polsce

Póki co nie mamy informacji na temat pożegnalnego tournee. Wiemy jedynie, że zaplanowano je na przyszły rok, co oznacza, że tegoroczny koncert zespołu w Polsce nie będzie jeszcze ostatnim. Przypomnijmy – 10 października Megadeth wystąpią w Tauron Arenie Kraków, dzieląc scenę z Disturbed.

Dyskografię Megadeth zamyka dobrze przyjęty przez media i fanów krążek „The Sick, The Dying… And The Dead!”.

