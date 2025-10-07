Szukaj
Megadeth zapowiada ostatni album w karierze i prezentuje singiel „Tipping Point"

Płyta ukaże się na początku 2026 roku

2025.10.07

Megadeth zapowiada ostatni album w karierze i prezentuje singiel „Tipping Point”

Legendarna formacja Megadeth powraca z nową muzyką. Zespół właśnie zaprezentował pierwszy singiel zatytułowany „Tipping Point”, który zapowiada nadchodzący album studyjny „Megadeth”. Płyta ukaże się na początku 2026 roku, a wraz z nią wystartuje pożegnalna trasa koncertowa grupy.

Nowy singiel „Tipping Point” – pierwszy zwiastun albumu

Singiel „Tipping Point” to mocne, thrashmetalowe uderzenie, w którym Megadeth powraca do swoich klasycznych brzmień. Utwór promowany jest efektownym teledyskiem wyreżyserowanym przez Leonardo, który już zebrał entuzjastyczne recenzje wśród fanów metalu.

 

Nowy album, w tym dostępna ekskluzywnie na Mystic.pl wersja LP Gold Black Ice, jest już dostępny w przedsprzedaży.
To wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów i miłośników fizycznych wydań muzyki.

Dave Mustaine o przesłaniu utworu „Tipping Point”

Frontman i założyciel Megadeth, Dave Mustaine, opowiedział o znaczeniu nowego singla:

„Wszyscy mamy różne ‘punkty krytyczne’ i mogą się one zmieniać każdego dnia. Myślę, że obecnie wszyscy jesteśmy doprowadzani do pewnych granic, ale ważne jest, żeby nie dać się całkowicie zdołować.”

Słowa Mustaine’a doskonale oddają duchowy i emocjonalny ton nowego materiału – to opowieść o wytrwałości, buncie i sile, które od zawsze definiowały Megadeth.

Ostatni album i pożegnalna trasa Megadeth

„Megadeth” będzie ostatnim studyjnym albumem w karierze zespołu, co czyni tę premierę wyjątkowym momentem dla fanów na całym świecie. Jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone pierwsze daty pożegnalnej trasy koncertowej, która będzie ukoronowaniem ponad czterech dekad działalności jednej z największych ikon thrash metalu.

Megadeth – legenda światowego metalu

Megadeth to amerykański zespół heavymetalowy założony w Los Angeles w 1983 roku przez wokalistę i gitarzystę Dave’a Mustaine’a. Grupa uznawana jest za część „Wielkiej Czwórki” thrash metalu, obok zespołów Metallica, Anthrax i Slayer.

Przez lata Megadeth zasłynął z błyskotliwych aranżacji, mistrzowskiej techniki gitarowej i ostrych tekstów podejmujących tematykę wojny, polityki, religii i ludzkich emocji.

W dorobku zespołu znajdują się m.in.: kultowy album Rust In Peace (1990), multiplatynowy Countdown To Extinction (1992), nagrodzony Grammy krążek Dystopia (2016).

Megadeth ma na koncie ponad 50 milionów sprzedanych płyt i 12 nominacji do Grammy, a ich maskotka Vic Rattlehead stała się ikoną metalowej kultury.

Obecny skład zespołu to: Dave Mustaine (wokal, gitara), James LoMenzo (bas), Teemu Mäntysaari (gitara) oraz Dirk Verbeuren (perkusja).

