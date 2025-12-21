Megadeth wydają nowy singiel „Let There Be Shred” zapowiadający pożegnalny album

Legendarny zespół thrash metalowy Megadeth zaprezentował nowy singiel „Let There Be Shred”. Utwór zapowiada nadchodzący, pożegnalny album Dave’a Mustaine’a i spółki. Dla fanów to jeden z najbardziej wyczekiwanych muzycznych momentów końca 2025 roku.

Megadeth – pożegnalny album i ostatnia trasa

Megadeth już na początku roku ogłosili zakończenie działalności oraz przygotowanie ostatniej płyty i finalnej światowej trasy. Dave Mustaine podkreślał, że chce zamknąć rozdział na własnych warunkach – będąc „na szczycie” i pozostając wiernym stylistyce zespołu.

Pożegnalna płyta Megadeth ma być podsumowaniem 40-letniego dorobku grupy. Mustaine zapowiedział, że ich ostatnia trasa może potrwać nawet trzy do pięciu lat.

„Let There Be Shred” – szybki, agresywny i pełen energii singiel

Najnowszy singiel Megadeth to muzyczny powrót do czasów, gdy zespół słynął z ultraszybkich riffów i agresywnego wokalu.

Mustaine komentuje premierę:

„Kiedy Megadeth zaczynali, zapowiadaliśmy, że będziemy szybcy i wściekli. Ten numer dokładnie taki jest. Ma chwytliwy refren, przy którym nie da się nie grać na powietrznej gitarze”.

Teledysk do “Let There Be Shred” – Mustaine w walce MMA

Singiel został opublikowany wraz z teledyskiem w reżyserii Keitha Lemana. Klip przedstawia Mustaine’a wykonującego sceny walk w stylu mixed martial arts. Mustaine wyjaśnia, że wideo jest hołdem dla jego nauczycieli sztuk walki: Benny’ego „The Jet” Urquideza i Reggie’ego Almiedy.

Mustaine chce zagrać ostatni koncert Megadeth w kosmosie

Frontman przyznał też w wywiadzie, że wymarzonym finałem kariery Megadeth byłby koncert… na Księżycu. Jak mówi – skoro celebryci latają w kosmos, to zespół metalowy także mógłby.

Pożegnalna płyta Megadeth z coverem „Ride The Lightning”

Ostatni album Megadeth ma zawierać cover utworu Metaliki „Ride The Lightning”. Mustaine podkreśla, że sam współtworzył ten numer, dlatego trudno mówić o „klasycznym” coverze.