Megadeth wydają nowy singiel „Let There Be Shred” zapowiadający pożegnalny album

Powrót do korzeni thrash metalu

2025.12.21

Megadeth wydają nowy singiel „Let There Be Shred” zapowiadający pożegnalny album

Legendarny zespół thrash metalowy Megadeth zaprezentował nowy singiel „Let There Be Shred”. Utwór zapowiada nadchodzący, pożegnalny album Dave’a Mustaine’a i spółki. Dla fanów to jeden z najbardziej wyczekiwanych muzycznych momentów końca 2025 roku.

Megadeth – pożegnalny album i ostatnia trasa

Megadeth już na początku roku ogłosili zakończenie działalności oraz przygotowanie ostatniej płyty i finalnej światowej trasy. Dave Mustaine podkreślał, że chce zamknąć rozdział na własnych warunkach – będąc „na szczycie” i pozostając wiernym stylistyce zespołu.

Pożegnalna płyta Megadeth ma być podsumowaniem 40-letniego dorobku grupy. Mustaine zapowiedział, że ich ostatnia trasa może potrwać nawet trzy do pięciu lat.

„Let There Be Shred” – szybki, agresywny i pełen energii singiel

Najnowszy singiel Megadeth to muzyczny powrót do czasów, gdy zespół słynął z ultraszybkich riffów i agresywnego wokalu.

Mustaine komentuje premierę:

„Kiedy Megadeth zaczynali, zapowiadaliśmy, że będziemy szybcy i wściekli. Ten numer dokładnie taki jest. Ma chwytliwy refren, przy którym nie da się nie grać na powietrznej gitarze”.

Teledysk do “Let There Be Shred” – Mustaine w walce MMA

Singiel został opublikowany wraz z teledyskiem w reżyserii Keitha Lemana. Klip przedstawia Mustaine’a wykonującego sceny walk w stylu mixed martial arts. Mustaine wyjaśnia, że wideo jest hołdem dla jego nauczycieli sztuk walki: Benny’ego „The Jet” Urquideza i Reggie’ego Almiedy.

Mustaine chce zagrać ostatni koncert Megadeth w kosmosie

Frontman przyznał też w wywiadzie, że wymarzonym finałem kariery Megadeth byłby koncert… na Księżycu. Jak mówi – skoro celebryci latają w kosmos, to zespół metalowy także mógłby.

Pożegnalna płyta Megadeth z coverem „Ride The Lightning”

Ostatni album Megadeth ma zawierać cover utworu Metaliki „Ride The Lightning”. Mustaine podkreśla, że sam współtworzył ten numer, dlatego trudno mówić o „klasycznym” coverze.

