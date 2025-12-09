CGM

Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Legendarna formacja thrash metalowa Megadeth powoli żegna się ze sceną

2025.12.09

Legendarna formacja thrash metalowa Megadeth powoli żegna się ze sceną. Zespół zapowiedział ostatni album studyjny, po którym wyruszy w światową trasę koncertową, a następnie zakończy działalność. Lider grupy, Dave Mustaine, ujawnił powody przejścia na muzyczną emeryturę, wskazując na poważne problemy zdrowotne.

Megadeth – legenda thrash metalu

Megadeth zasłynęli w latach 80., a albumy takie jak Peace Sells… but Who’s Buying? czy Rust in Peace stały się klasyką gatunku. Formacja jest częścią tzw. „wielkiej czwórki” thrash metalu, obok Metalliki, Slayera i Anthrax. Jednak lata intensywnych tras koncertowych mocno odbiły się na zdrowiu lidera.

23 stycznia 2026 roku ukaże się ostatni album grupy, zatytułowany po prostu Megadeth. Po premierze zespół wyruszy w trasę po całym świecie, w tym do Polski. Megadeth wystąpią jako jedna z głównych gwiazd Mystic Festivalu 2026 w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca.

Problemy zdrowotne Dave’a Mustaine’a

W wywiadzie dla „Trunk Nation” Mustaine zdradził, że decyzja o zakończeniu działalności była wymuszona przez problemy zdrowotne:

„Od dawna się na to zanosiło. Mam problemy z dłońmi. Dłonie mnie zawodzą. Były też inne problemy z szyją i karkiem. Doskwiera mi w tych miejscach artretyzm i przemieszczone dyski. Złamałem kość lędźwiową. Cierpię na zesztywnione plecy aż do ramion i szyi. Zawsze powtarzałem, że jeśli nie dam rady dać z siebie 100 procent, zacznę rozważać wycofanie się. Powiedziałem menadżerowi: Nie jestem pewien, jak długo dam radę to ciągnąć. Ręce naprawdę mnie bolą. Dam radę zagrać jeszcze jedną, naprawdę dobrą trasę”.

Nadchodzący album „Megadeth”

Ostatni krążek grupy promowany jest singlami Tipping Point oraz I Don’t Care, które są już dostępne na wszystkich platformach streamingowych. Album zawiera 10 utworów oraz bonusowy cover klasyki Metalliki, Ride The Lightning.

Decyzja Megadeth o zakończeniu działalności kończy epokę jednej z najważniejszych grup w historii thrash metalu, a ostatnia trasa będzie okazją dla fanów, by pożegnać się z zespołem na żywo.

