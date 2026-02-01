Maynard James Keenan nie chce śpiewać części utworów Tool. „Teksty są po prostu głupie”

fot. Travis Shinn

Maynard James Keenan, wokalista zespołu Tool, przyznał, że niektórych utworów grupy nie chce już wykonywać na żywo. Powód? Jego zdaniem teksty nie wytrzymują próby czasu i dziś uważa je za nietrafione, a nawet głupie. Muzyk nie ukrywa, że patrząc z perspektywy lat, żałuje niektórych decyzji twórczych.

Szczera rozmowa na podcastcie Steve-O

Maynard James Keenan był gościem podcastu „Wilde Ride!”, prowadzonego przez Steve-O z Jackass. Podczas rozmowy odniósł się do opisu muzyki Tool, który według wyszukiwarki AI określał ją jako „pełną czci”. Artysta zareagował na to z ironią, nawiązując do jednego z najbardziej kontrowersyjnych utworów zespołu – „Stinkfist” z 1996 roku.

Wokalista podkreślił, że część starszych piosenek Tool była pisana jako żart, który z czasem przestał go bawić.

„Czuję, że zawiodłem te piosenki”

Keenan wyznał, że są utwory, których nie lubi dziś wykonywać, mimo że pozostają popularne wśród fanów.

– Próbowałem zrobić żart, ale to był głupi żart. Teksty nie wytrzymują krytycznej analizy – przyznał artysta.

Jako przykład podał utwór „4 Degrees” z debiutanckiego albumu „Undertow”. Według Keenana piosenka muzycznie jest bardzo udana, jednak warstwa liryczna nie spełnia jego obecnych standardów.

– Muzycznie to piękny numer, melodia jest dobra, ale słowa są po prostu głupie. Nie wiem, co ja wtedy miałem w głowie – dodał szczerze.

Tool nadal bez nowego albumu

Zespół Tool nie wydał nowej płyty od czasu albumu „Fear Inoculum” z 2019 roku. Mimo to grupa intensywnie koncertowała pod koniec 2025 roku, sięgając po mniej oczywiste utwory z repertuaru oraz wykonując cover „Hand Of Doom” zespołu Black Sabbath.

W ostatnich wypowiedziach Keenan oraz gitarzysta Adam Jones dali do zrozumienia, że prace nad nowym materiałem trwają, choć bez presji czasowej.

Nowa muzyka Tool powstaje „na własnych zasadach”

Członkowie zespołu wielokrotnie podkreślali, że Tool tworzy we własnym tempie, bez ulegania oczekiwaniom rynku czy fanów. Basista Justin Chancellor zaznaczał, że ich podejście do komponowania pozostaje eksperymentalne, a efekt końcowy nigdy nie jest do końca przewidywalny.

Choć przyszłość nowych wydawnictw Tool wciąż pozostaje niejasna, szczere wypowiedzi Keenana pokazują, że zespół nie boi się krytycznego spojrzenia na własną przeszłość.

Inne projekty Maynarda Jamesa Keenana

Warto dodać, że poza Tool, Maynard James Keenan działa również w innych zespołach. Już 6 lutego ukaże się nowy album jego formacji Puscifer, zatytułowany „Normal Isn’t”, co może częściowo tłumaczyć brak pośpiechu w pracach nad kolejną płytą Tool.