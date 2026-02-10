CGM

Matty Healy potwierdza: The 1975 wracają do studia nagraniowego

„Mieszkam w studiu i prawie nie śpię”

2026.02.10

Matty Healy potwierdza: The 1975 wracają do studia nagraniowego

The 1975 pracują nad nowym materiałem. Informację potwierdził frontman zespołu Matty Healy, który przyznał, że ostatnie tygodnie spędza niemal bez przerwy w studiu nagraniowym. Nowa muzyka będzie następcą albumu „Being Funny in a Foreign Language” z 2022 roku.

„Mieszkam w studiu i prawie nie śpię”

Matty Healy podzielił się kulisami pracy nad nowym materiałem. Wokalista zdradził, że intensywne sesje nagraniowe sprawiają, iż śpi bardzo mało, a wolne chwile poświęca… grze Arc Raiders, dystopijnemu shooterowi z 2025 roku.

Healy napisał, że gra stała się dla niego równie ważna, co tworzenie albumu, i zażartował, że chętnie zagrałby z fanami – gdyby nie obawa przed ujawnieniem swojego gamertagu.

Intensywne dwa lata przed zespołem

Pod koniec 2025 roku Matty Healy zapowiadał, że nadchodzące lata będą wyjątkowo intensywne. W rozmowie z fanami na Reddicie przyznał, że czuje się „bardzo stary, ale bardzo szczęśliwy”, będąc częścią The 1975, a najbliższe dwa lata zapowiadają się niezwykle intensywnie.

Nowa muzyka The 1975 już gotowa?

Do pracy zespołu odniosła się także Denise Welch, matka Matty’ego Healy’ego, która zdradziła mediom, że miała okazję usłyszeć nowe utwory. Według niej materiał jest „bardzo różny od poprzednich”, ale jednocześnie zachowuje DNA zespołu The 1975.

Jej słowa tylko podsyciły spekulacje fanów dotyczące kierunku artystycznego nowej płyty.

Dwa albumy, jeden zatytułowany „Dogs”

Matty Healy potwierdził również, że zespół nagrał dwa albumy. Podczas sesji Q&A w Gateshead College w grudniu zdradził, że nie jest jeszcze jasne, czy oba krążki ujrzą światło dzienne jako osobne wydawnictwa. Jeden z nich nosi roboczy tytuł „Dogs”.

Manager zespołu: „To musi być idealne”

Głos zabrał także manager The 1975 i szef wytwórni Dirty Hit, Jamie Oborne. W podcaście The Money Trench potwierdził, że zespół aktualnie tworzy nową płytę, choć data premiery nie jest jeszcze znana.

Oborne zaznaczył, że artyści zasłużyli na czas i spokój twórczy, a oczekiwania wobec nowego materiału są ogromne. Według niego album brzmi już teraz „wyjątkowo i niezwykle obiecująco”.

 

