Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”

Justin Bieber został ogłoszony główną gwiazdą przyszłorocznego festiwalu Coachella 2025. Według medialnych doniesień artysta otrzyma za występ nawet 10 milionów dolarów. Kontrakt podpisano po tym, jak piosenkarz wydał dwa nowe albumy – w czerwcu i we wrześniu 2024 roku.

Modlitwa Pattie Mallette za syna

Z okazji ogłoszenia występu na Coachelli, matka wokalisty – Pattie Mallette – opublikowała na Instagramie poruszającą modlitwę za syna. W poście zwróciła się do fanów i napisała, że ogłasza nad Justinem wolność, siłę, jasność i uzdrowienie. Prosiła o ochronę Ducha Świętego i uzdrowienie każdej rany w sercu, umyśle i ciele artysty.

Do wpisu dołączyła czarno-białe zdjęcia Justina Biebera, na których widać go w koszulce z napisem „Pray For Me” („Módl się za mnie”).

– Kibicujemy ci i zawsze się za ciebie modlimy, Justin. Ogłaszam wolność, siłę, jasność i uzdrowienie nad tobą. Każdy łańcuch strachu, zamieszania, ciężaru i bólu – niech zostanie złamany w imię Jezusa. Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną. Ulecz każdą ranę w jego sercu, umyśle i ciele, widoczną i niewidoczną, przywróć to, co zostało odebrane, i okryj go pełnią – napisała na Instagramie mama gwiazdora.