Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”

Justin Bieber gwiazdą Coachelli 2025

2025.09.26

opublikował:

Matka Justina Biebera opublikowała modlitwę za syna. „Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną”

Justin Bieber został ogłoszony główną gwiazdą przyszłorocznego festiwalu Coachella 2025. Według medialnych doniesień artysta otrzyma za występ nawet 10 milionów dolarów. Kontrakt podpisano po tym, jak piosenkarz wydał dwa nowe albumy – w czerwcu i we wrześniu 2024 roku.

Modlitwa Pattie Mallette za syna

Z okazji ogłoszenia występu na Coachelli, matka wokalisty – Pattie Mallette – opublikowała na Instagramie poruszającą modlitwę za syna. W poście zwróciła się do fanów i napisała, że ogłasza nad Justinem wolność, siłę, jasność i uzdrowienie. Prosiła o ochronę Ducha Świętego i uzdrowienie każdej rany w sercu, umyśle i ciele artysty.

Do wpisu dołączyła czarno-białe zdjęcia Justina Biebera, na których widać go w koszulce z napisem „Pray For Me” („Módl się za mnie”).

– Kibicujemy ci i zawsze się za ciebie modlimy, Justin. Ogłaszam wolność, siłę, jasność i uzdrowienie nad tobą. Każdy łańcuch strachu, zamieszania, ciężaru i bólu – niech zostanie złamany w imię Jezusa. Duchu Święty, otocz go prawdą, światłem i ochroną. Ulecz każdą ranę w jego sercu, umyśle i ciele, widoczną i niewidoczną, przywróć to, co zostało odebrane, i okryj go pełnią – napisała na Instagramie mama gwiazdora.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pattie Mallette (@pattiemallette)

 

Reakcje fanów na publikację

Modlitwa Pattie Mallette wzbudziła mieszane reakcje wśród fanów. Niektórzy zaniepokoili się, sądząc, że wokaliście mogło stać się coś złego. „Co się stało Justinowi?” – pytali pod postem. Inni jednak szybko uspokoili fanów, wyjaśniając, że publikacja była związana z nadchodzącym występem na Coachelli, a nie z problemami zdrowotnymi artysty.

Justin Bieber i wcześniejsze kontrowersje

W ostatnich miesiącach wokalista kilkukrotnie budził niepokój fanów swoim zachowaniem. Media informowały o nietypowych wybrykach gwiazdora – m.in. jeździe na segwayu po lesie w samych bokserkach czy paleniu marihuany podczas transmisji na żywo. Pojawiały się też plotki o kryzysie w małżeństwie z Hailey Bieber, które jednak szybko zdementowano.

