Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio

Współpraca Fagaty i Maty stała się faktem. Po oficjalnym ogłoszeniu kooperacji oraz głośnych słowach Maty, który publicznie nazwał Fagatę „najlepszą polską raperką”, artysta wykonał kolejny wyraźny krok, pojawiając się gościnnie na nowym singlu influencerki i raperki zatytułowanym „FREAKY”.

„FREAKY” – trapowy klimat i nowoczesne brzmienie

Nowy singiel utrzymany jest w mocno trapowej estetyce, w pełni osadzonej w charakterystycznym stylu Fagaty. Wyraziste linijki, nowoczesna produkcja oraz bezpośredni przekaz idealnie wpisują się w aktualne trendy na polskiej scenie rapowej.

Viral jeszcze przed premierą

Utwór „FREAKY” był snippetowany jeszcze przed oficjalną premierą podczas wyprzedanego koncertu Fagaty na warszawskim Torwarze. Fragment piosenki wywołał ogromne poruszenie wśród publiczności i błyskawicznie zaczął krążyć w mediach społecznościowych, stając się viralem na długo przed debiutem w serwisach streamingowych.

Teledysk nakręcony w Rio de Janeiro

Do sieci trafił właśnie teledysk, który nakręcony został w Brazylii.