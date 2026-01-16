CGM

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio

Viral jeszcze przed premierą

2026.01.16

opublikował:

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio

Współpraca Fagaty i Maty stała się faktem. Po oficjalnym ogłoszeniu kooperacji oraz głośnych słowach Maty, który publicznie nazwał Fagatę „najlepszą polską raperką”, artysta wykonał kolejny wyraźny krok, pojawiając się gościnnie na nowym singlu influencerki i raperki zatytułowanym „FREAKY”.

„FREAKY” – trapowy klimat i nowoczesne brzmienie

Nowy singiel utrzymany jest w mocno trapowej estetyce, w pełni osadzonej w charakterystycznym stylu Fagaty. Wyraziste linijki, nowoczesna produkcja oraz bezpośredni przekaz idealnie wpisują się w aktualne trendy na polskiej scenie rapowej.

Viral jeszcze przed premierą

Utwór „FREAKY” był snippetowany jeszcze przed oficjalną premierą podczas wyprzedanego koncertu Fagaty na warszawskim Torwarze. Fragment piosenki wywołał ogromne poruszenie wśród publiczności i błyskawicznie zaczął krążyć w mediach społecznościowych, stając się viralem na długo przed debiutem w serwisach streamingowych.

Teledysk nakręcony w Rio de Janeiro

Do sieci trafił właśnie teledysk, który nakręcony został w Brazylii.

Tagi


Popularne newsy

Zwolnieni przez Muńka członkowie T.Love wypuścili wspólny numer. „Jestem z Polski, to moje fatum, moje piekło i raj”
NEWS

Zwolnieni przez Muńka członkowie T.Love wypuścili wspólny numer. „Jestem z Polski, to moje fatum, moje piekło i raj”

Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”
NEWS

Numer Raz o Wilku z Hemp Gru: „Jeden z niewielu, którzy mają takie zasady o jakich rapują”

Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”
NEWS

Mata i Fagata zapowiadają wspólny numer: „Choć jej jeszcze nie ruch*łem, to jest na to szansa”

Peja krytykuje patoinfluencerów: „Gwiazdami pop są dziś pseudo ludzie z internetu”
NEWS

Peja krytykuje patoinfluencerów: „Gwiazdami pop są dziś pseudo ludzie z internetu”

„Wiedza to wolność. Pieniądz to dług” PRO8L3M publikuje dwa nowe teledyski
NEWS

„Wiedza to wolność. Pieniądz to dług” PRO8L3M publikuje dwa nowe teledyski

Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? „Lubię, jak piszą z więzienia po fotki do zwalenia”
NEWS

Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? „Lubię, jak piszą z więzienia po fotki do zwalenia”

TVP rozważa dwie dzikie karty w preselekcjach do Eurowizji 2026. W grze Michał Szpak i Marcin Maciejczak
NEWS

TVP rozważa dwie dzikie karty w preselekcjach do Eurowizji 2026. W grze Michał Szpak i Marcin Maciejczak

Polecane

CGM
Harry Styles zapowiada nowy album „KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Harry Styles zapowiada nowy album „KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONA ...

12 utworów pełnych energii i nastroju

5 godzin temu

CGM
A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzył Tim Burton, na płycie plejada gości

A$AP Rocky powraca z nowym albumem. Okładkę do „DON’T BE DUMB” stworzy ...

Pierwszy album Rocky’ego od 8 lat

5 godzin temu

CGM
HELA w emocjonalnym natarciu. Teledysk do nowego singiel „MILCZ” już dostępny

HELA w emocjonalnym natarciu. Teledysk do nowego singiel „MILCZ” już d ...

To wyraźny zwrot zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej

5 godzin temu

CGM
Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? „Lubię, jak piszą z więzienia po fotki do zwalenia”

Słowo po słowie, czyli o czym jest wspólny kawałek Maty i Fagaty? &#82 ...

"Wysysam z niego do ostatniej kropli wszystko, łącznie z duszą" nawija Fagata.

8 godzin temu

CGM
HELA wypuściła nowy singiel. „Milcz” to zupełnie inna propozycja niż jej debiutancka „Pani domu”

HELA wypuściła nowy singiel. „Milcz” to zupełnie inna prop ...

„Milcz” różni się od debiutu zarówno muzycznie jak i tekstowo

8 godzin temu

CGM
Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W filmie zagrał aktor znany z „Gry o tron”

Mrozu i Julia Pietrucha nagrali piosenkę do thrillera wojennego. W fil ...

Teledysk do utworu „Pojedynek” już dostępny w sieci

8 godzin temu