Maroon 5 zapowiedzieli wyczekiwany album „Love Is Like”

fot. mat. pras.

Trzykrotnie nagradzany Grammy i mający na koncie wiele platynowych płyt zespół Maroon 5 oficjalnie zapowiedział nowy album. Wyczekiwane przez fanów „Love Is Like” ukaże się 15 sierpnia nakładem Interscope Records. Nowym singlem zapowiadającym ósmy krążek grupy jest „All Night”. Wcześniej grupa opublikowała piosenkę „Priceless”, która także znajdzie się na nadchodzącej płycie.

Zapowiedzi albumu towarzyszyło ogłoszenie amerykańskiej trasy koncertowej, która rozpocznie się jesienią. Maroon 5 dadzą 23 występy w największych miastach USA, w tym w rodzinnym Los Angeles (Kia Forum) oraz w słynnej nowojorskiej Madison Square Garden. Zwieńczeniem tej części tournée będzie zaplanowany na 25 listopada występ w Detroit. Supportem na wszystkich koncertach w USA będzie Claire Rosinkranz.

Maroon 5 łączą siły z członkinią Blackpink

Wspomniany już chwytliwy „Priceless” to owoc współpracy Maroon 5 z LISĄ z Blackpink. „Billboard” nazwał ten numer „ważnym popowym crossoverem”, a „Rolling Stone” określił go mianem „uzależniającej popowej piosenki”. „Priceless” szybko trafiło do Top 15 najpopularniejszych piosenek w popowych rozgłośniach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Piosence towarzyszy stylowy i zabawny klip wyreżyserowany przez Aerin Moreno. Nakręcony w centrum Los Angeles na taśmie 35 mm teledysk wizualnie nawiązuje do filmu „Pan i Pani Smith”.

Adam Levine mówi o nowej płycie w następujący sposób: – Czuję, że wróciliśmy do tego, co robiliśmy na początku, do tworzenia muzyki bez oglądania się na to, gdzie pasujemy. To właśnie dzięki temu udało nam się wyróżnić, gdy zaczynaliśmy karierę.

„Love Is Like” to powrót do formy diamentowego zespołu i pierwszy album studyjny od czasu wydania „JORDI” w 2021 r. Nowy materiał podkreśla korzenie Maroon 5, a zarazem rozszerza ich brzmienie, co słychać w najnowszym singlu „All Night”, w którym rytmiczne wokale Levine’a splatają się z basem, perkusją, syntezatorami i saksofonem.