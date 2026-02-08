Mariah Carey zabrała głos po kontrowersyjnym występie na igrzyskach

W sieci zawrzało po występie Mariah Carey podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Choć artystka pojawiła się w imponującej kreacji i wykonała fragment włoskiego przeboju „Volare (Nel Blu di Pinto di Blu)” oraz część utworu „Nothing Is Impossible”, nie obyło się bez kontrowersji.

Internauci zwracali uwagę na słyszalny pogłos podczas występu, sugerowali też wykorzystanie playbacku. Dodatkowo wokalistka korzystała z promptera, na którym zapisano fonetycznie włoski tekst „Volare”, co stało się źródłem licznych komentarzy.

Sama Carey komentuje występ

Mariah Carey odniosła się do całej sytuacji w mediach społecznościowych. Na platformie X napisała:

„Spełnienie marzeń – zaśpiewać (w języku włoskim!) podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Dziękuję wszystkim, którzy to umożliwili. Nie ma rzeczy niemożliwych.”

Do wpisu dołączyła fotografię ze sceny, która wywołała mieszane reakcje internautów. Pod postem pojawiły się zarówno pochwały:

„Wykonałaś niesamowitą robotę, królowo. Kochamy cię!”



„Twój wykon był fantastyczny; wyglądałaś i brzmiałaś niesamowicie.”

…jak i krytyka:

„Playback i bardzo zła interpretacja jednej z najsłynniejszych włoskich piosenek. Wstyd.”



„To nie było po włosku. Byłaś do bani. Jeśli nie znasz piosenki po włosku, zaśpiewaj ją po angielsku.”

Ceremonia otwarcia była transmitowana równolegle w kilku miejscach, ale największą uwagę przyciągnął stadion San Siro, gdzie odbyła się artystyczna część widowiska. Mimo kontrowersji, sama Carey podkreślała, że występ był dla niej wyjątkowym doświadczeniem.