Mariah Carey wbiła szpilę MTV, odbierając pierwszą statuetkę VMA w historii

fot. YouTube

Mariah Carey odebrała w nocy nagrodę MTV za całokształt swojej twórczości. Choć trudno w to uwierzyć, była to jej pierwsza statuetka VMA w karierze. Wokalistka pojawiła się na scenie w biżuterii wartej 10 mln dolarów. Odbierając nagrodę, gwiazda nie omieszkała wbić szpili stacji, która dotychczas nie zauważała jej dokonań.

– Nie mogę uwierzyć, że dostaję dziś moją pierwszą statuetkę VMA. Mam tylko jedno pytanie: na co, do diabła, czekaliście tak długo? – zapytała pół żartem, pół serio artystka.

Mariah „na żywo” na gali MTV

Carey była jedną z gwiazd, które wystąpiły podczas tegorocznej gali. Artystka zaprezentowała medley, na który złożyły się nowa piosenka “Sugar Sweet” oraz kilka klasyków – “Fantasy”, “Heartbreaker”, “Obsessed”, “It’s Like That” i “We Belong Together”. Niestety jej występ nie spotkał się ze szczególnie ciepłym przyjęciem. Widzowie zwracają uwagę na to, że Mariah nawet nie udaje, że śpiewa na żywo. Poniżej znajdziecie występ Carey