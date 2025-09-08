Szukaj
Mariah Carey wbiła szpilę MTV, odbierając pierwszą statuetkę VMA w historii

Występ gwiazdy nie spotkał się ze specjalnie ciepłym przyjęciem.

2025.09.08

opublikował:

fot. YouTube

Mariah Carey odebrała w nocy nagrodę MTV za całokształt swojej twórczości. Choć trudno w to uwierzyć, była to jej pierwsza statuetka VMA w karierze. Wokalistka pojawiła się na scenie w biżuterii wartej 10 mln dolarów. Odbierając nagrodę, gwiazda nie omieszkała wbić szpili stacji, która dotychczas nie zauważała jej dokonań.

Nie mogę uwierzyć, że dostaję dziś moją pierwszą statuetkę VMA. Mam tylko jedno pytanie: na co, do diabła, czekaliście tak długo? – zapytała pół żartem, pół serio artystka.

Mariah „na żywo” na gali MTV

Carey była jedną z gwiazd, które wystąpiły podczas tegorocznej gali. Artystka zaprezentowała medley, na który złożyły się nowa piosenka “Sugar Sweet” oraz kilka klasyków – “Fantasy”, “Heartbreaker”, “Obsessed”, “It’s Like That” i “We Belong Together”. Niestety jej występ nie spotkał się ze szczególnie ciepłym przyjęciem. Widzowie zwracają uwagę na to, że Mariah nawet nie udaje, że śpiewa na żywo. Poniżej znajdziecie występ Carey

