Mariah Carey świętuje 20-lecie klasycznego albumu specjalną reedycją

fot. mat. pras.

Mariah Carey – najbardziej dochodowa artystka w historii (ponad 200 mln sprzedanych egzemplarzy płyt) – właśnie wydała specjalną edycję swojego klasycznego, multiplatynowego albumu „The Emancipation of Mimi”.

Przełomowy hit z tego okresu, „We Belong Together”, właśnie uzyskał status siedmiokrotnej platyny w Stanach Zjednoczonych, a utwór „It’s Like That” pokrył się platyną. „The Emancipation of Mimi” sprzedało się w ponad 15 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się najlepiej sprzedającym się albumem 2005 roku i jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku.

45 utworów

Dostępna już teraz za pośrednictwem Def Jam/UMe reedycja „The Emancipation of Mimi (20th Anniversary Edition)” została wydana w formie imponującego boksu 5LP z 45 utworami oraz jako cyfrowa edycja deluxe zawierająca 40 nagrań. Obok oryginalnego materiału, czyli takich hitów jak „It’s Like That”, „We Belong Together”, „Shake It Off”, „Say Somethin’”, „Fly Like A Bird” i „Get Your Number”, pojawiły się także cenione piosenki z edycji „Ultra Platinum” – „Don’t Forget About Us”, „Makin’ It Last All Night (What It Do)”, „Secret Love” czy „Sprung”. Do tego dochodzą dziesiątki dodatków – od tanecznych remiksów z epoki „Emancipation”, przez współprace z innymi artystami, wersje instrumentalne, a capelle i wersje singlowe piosenek, aż po zupełnie nowe remiksy autorstwa m.in. KAYTRANADY i Esentrika. Mariah osobiście skomponowała edycję cyfrową, tworząc unikalne doświadczenie słuchowe.

Fani czekali na ten moment 20 lat

Centralnym punktem jubileuszowego wydania jest długo wyczekiwana przez fanów oficjalna premiera utworu „When I Feel It” – wyjątkowej kompozycji, która pierwotnie miała trafić na „The Emancipation of Mimi”, ale na drodze stanęły problemy z uzyskaniem zgody na wykorzystanie sampla z utworu „Here Comes That Feeling” zespołu The Dynamic Superiors.

Wydana w pięknym opakowaniu typu slipcase, rozbudowana wersja winylowa na pięciu płytach zawiera ekskluzywną oprawę graficzną oraz 28-stronicową książeczkę ze zdjęciami Mariah i osobistym listem artystki do fanów na temat znaczenia tego przełomowego albumu w jej niezwykłej karierze. Na rynku pojawiła się także luksusowa edycja 2LP.

– Dwadzieścia lat temu stałam na rozdrożu mojej kariery. „The Emancipation of Mimi” to nie był tylko tytuł albumu – to było oświadczenie o artystycznej wolności. Dwadzieścia lat później świętuję wydanie tego albumu razem z wami. Dziękuję, że przyjęliście ten rozdział mojej historii, uwierzyliście w tę muzykę i zawsze pozwalaliście mi być sobą – komentuje Mariah.

The Mimi Sessions

Na początku maja Mariah opublikowała również wyjątkowe nagranie wideo z kameralnym wykonaniem medleya utworów z „The Emancipation of Mimi”, m.in. „Don’t Forget About Us”, „Circles”, „Say Somethin’”, „Your Girl” i „We Belong Together”, z akompaniamentem wyłącznie fortepianu w wykonaniu jej dyrektora muzycznego Daniela Moore’a. Nagranie zatytułowane „The Mimi Sessions” zarejestrowano 4 lutego 2025 roku w Dolby Live at Park MGM w Las Vegas.