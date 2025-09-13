Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

W Zielonej Górze trwa Winobranie – trwające każdego roku ponad tydzień święto miasta. Na scenie wybudowanej na Placu Powstańców Wielkopolskich miała dziś wystąpić Margaret. Niestety, wokalistka poinformowała, że zamiast wyjść na scenę, musiała udać się do szpitala, w którym pozostanie przez kilka dni.

Margaret odwołuje koncert

– Zielona Góro, tak bardzo czekałam, żeby Was dziś zobaczyć pod sceną na Winobraniu i zakończyć razem z Wami moje koncertowe lato… Niestety okazało się, że mój organizm ma inne plany i zamiast z Wami pośpiewać i potańczyć, muszę kilka dni zostać w szpitalu. Bardzo liczę na to, że zobaczymy się i nadrobimy na przyszłej edycji! Miejcie się dobrze, Maggie – napisała Margaret.

Organizujący Winobranie Zielonogórski Ośrodek Kultury znalazł już zastępstwo za Margaret. Zamiast wokalistki na scenie o 20:30 pojawi się Gromee.