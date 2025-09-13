Szukaj
CGM

Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala

Wokalistka skomentowała sytuację.

2025.09.13

opublikował:

Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

W Zielonej Górze trwa Winobranie – trwające każdego roku ponad tydzień święto miasta. Na scenie wybudowanej na Placu Powstańców Wielkopolskich miała dziś wystąpić Margaret. Niestety, wokalistka poinformowała, że zamiast wyjść na scenę, musiała udać się do szpitala, w którym pozostanie przez kilka dni.

Margaret odwołuje koncert

Zielona Góro, tak bardzo czekałam, żeby Was dziś zobaczyć pod sceną na Winobraniu i zakończyć razem z Wami moje koncertowe lato… Niestety okazało się, że mój organizm ma inne plany i zamiast z Wami pośpiewać i potańczyć, muszę kilka dni zostać w szpitalu. Bardzo liczę na to, że zobaczymy się i nadrobimy na przyszłej edycji! Miejcie się dobrze, Maggie – napisała Margaret.

Organizujący Winobranie Zielonogórski Ośrodek Kultury znalazł już zastępstwo za Margaret. Zamiast wokalistki na scenie o 20:30 pojawi się Gromee.

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką
NEWS

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”
NEWS

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”

Gromda: Quebo wchodzi do gry
NEWS

Gromda: Quebo wchodzi do gry

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan
NEWS

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku
NEWS

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą
NEWS

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

Sokół wraca na kanał Step Records
NEWS

Sokół wraca na kanał Step Records

Polecane

CGM
Michał Szpak i Margaret bezlitośnie eliminują trenerów w „The Voice of Poland”!

Michał Szpak i Margaret bezlitośnie eliminują trenerów w „The Voice of ...

Bezprecedensowa walka o uczestników

3 godziny temu

CGM
Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udział weźmie Izrael. Co na to Polska?

Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udzi ...

Masowy bojkot Eurowizji 2026?

4 godziny temu

CGM
Mordercy Johna Lennona po raz 14. odmówiono zwolnienia warunkowego

Mordercy Johna Lennona po raz 14. odmówiono zwolnienia warunkowego

Chapman okazuje skruchę

4 godziny temu

CGM
Tyla w nowym singlu i klipie wokalisty Maneskin

Tyla w nowym singlu i klipie wokalisty Maneskin

Damiano David wydał edycję deluxe solowego krążka.

4 godziny temu

CGM
Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Co raper robi w federacji walk na gołe pięści?

4 godziny temu

CGM
Bedoes gotowy na PGE Narodowy?

Bedoes gotowy na PGE Narodowy?

Oczywiście tym razem w innej roli.

13 godzin temu